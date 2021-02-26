Gaziemir Belediyesi Travel Turkey'de yerini aldı

Travel Turkey Fuarı'nda yerini aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 14. Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı açıldı. Travel Turkey, pandemi koşulları nedeniyle bu yıl çevrim içi düzenleniyor. Gaziemir Belediyesi de bu fuarda yerini alarak ilçenin ve projelerinin tanıtımını yapıyor. E holünde oluşturulan İzmir Sokağı'nda yer alan belediyenin dijital standında Gaziemir'in tarihi ve belediyenin sosyal projeleri tanıtılıyor. Gaziemir'in ve belediye hizmetlerinin anlatıldığı filmin yayınlandığı stantta, belediyenin hizmetlerinin anlatıldığı yayınlara da dijital ortamda ulaşılabiliyor. 27 Şubat'a kadar açık kalacak fuar, ttidigital.izfas.com.tr adresinden ziyaret edilebilecek.