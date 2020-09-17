Gaziemir Belediyesinde HES kodu dönemi

Bu kapsamda, belediyenin hizmet noktalarını ziyaret edecek vatandaşlara HES kodunun sorulacağı, HES kodu olmayanlar ve sorgulamaya göre riskli olduğu belirlenenlerin binaya giremeyeceği belirtildi.

İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla birlikte, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına girişte HES kodu sorulması uygulaması bir bir hayata geçiyor. Gaziemir Belediyesi de alınan kararı uygulamaya başlarken, bundan sonra belediyenin hizmet noktalarını ziyaret edecek vatandaşlara HES kodunun sorulacağı bildirildi. HES kodu olmayanlar ve sorgulamaya göre riskli olduğu belirlenenlerin ise binaya giremeyeceği aktarıldı.

HES kodu nasıl alınır?

HES kodu, 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilerek alınabilecek. 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girildikten sonra 'HES Kodu Oluştur' butonu tıklanarak ve kod kullanım süresi seçildikten sonra kod oluşturulabilecek.

HES kodu ayrıca, SMS yöntemiyle de alınabiliyor. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, "HES" yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılarak 2023'e SMS olarak atılması gerekiyor. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak.