İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziemir Belediyesinden amatör spor kulüplerine malzeme desteği

Gaziemir Belediyesi, ilçedeki aktif 15 amatör spor kulübüne malzeme desteğinde bulundu.

Malzeme dağıtım töreni öncesinde amatör spor kulüplerinin yöneticileriyle kahvaltıda bir araya gelen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, her yaştan Gaziemirlinin daha iyi koşullarda spor yapmasını önemsediğini, bu kapsamda ilçedeki spor tesislerinin yenilenmesi çalışmalarına hız verdiklerini söyledi.


Amatör spor kulüplerinin önemli görevler üstlendiğini vurgulayan Başkan Arda, “Amatör kulüpler, gençlerin sağlıklı, bilinçli bireyler olarak yetişmelerinin önünü açan çalışmalar yapıyorlar. Biz de Gaziemir Belediyesi olarak amatör sporculara ve kulüplere destek vermeye devam edeceğiz. Gaziemir sporuna katkı koyan tüm kulüp yöneticilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi. Gaziemir Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Mazlum Muammer Şentürk de, malzeme dağıtım töreninde bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, “Başkanımız Halil Arda'ya amatör spor kulüplerine desteğinden ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu. Şentürk, konuşmasının ardından Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'ya 15 kulübün yöneticilerinin imzaladığı, üzerinde Başkan Arda'nın isminin yer aldığı 35 numaraları forma hediye etti. Etkinliğin sonunda Başkan Arda, Gaziemir Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda amatör kulüplerin yöneticilerine malzemeleri teslim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.