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Gaziemir Belediyesinden ironik maske paylaşımı

İzmir’de, Gaziemir Belediyesinin sosyal medya hesabından vatandaşların yanlış maske kullanımıyla ilgili ironik bir paylaşım yapıldı.

İzmir'de, Gaziemir Belediyesinin sosyal medya hesabından vatandaşların yanlış maske kullanımıyla ilgili ironik bir paylaşım yapıldı.


Korona virüsü salgını sebebiyle Türkiye'nin hemen hemen tüm illerinde tıbbı maske takmak zorunlu hale geldi. Salgının bulaşma hızını engellemesi nedeniyle çok önemli olan maskeyle ilgili bazı vatandaşların farklı kullanım tarzları, Gaziemir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından mizahi bir paylaşım ile eleştirildi.


“Korona virüsü size minnettar” yazılı görsellerde belediyenin basın bürosunda ve dış ilişkiler biriminde çalışan ekipler, Türkiye'deki maske kullanım yanlışlığını fotoğraflarla canlandırdı. Paylaşımda, ağzı ve burnu tam kapatan tek bir doğru maske takma yöntemine yer verilmedi.


Göz, boyun, kafa, kol gibi bölgeleri kapatacak şekilde maske takan belediye yetkilileri, bu görüntülerin Türkiye'de sıkça karşılaşılan maske takma biçimlerinin bir canlandırması olduğunu vurguladı.


Paylaşıma, “Türkiye'nin maskeyle imtihanını Gaziemir Belediyesi Basın ve Dış İlişkiler Birimleri olarak canlandırdık. Salgının devam ettiğini unutmadan maskemizi düzgün takalım, korona virüs'ü sevindirmeyelim” notu da eklendi.

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