Gaziemir Belediyesinden LGS tercih desteği

Liseye başlayacak öğrenciler, kurs merkezini ziyaret ederek rehber öğretmenlerden destek alabilecek.

Gaziemir'de ikamet eden lise adayı tüm öğrenciler, 5 Temmuz'da başlayıp 16 Temmuz'a kadar sürecek tercih danışmanlığı hizmetinden ücretsiz yararlanabiliyor. Danışmanlık hizmeti almak isteyen öğrencilere Atıfbey Mahallesi 5 sokak No: 11 adresinde bulunan GAZİDEK Ana Kurs Merkezi ve Menderes Mahallesi 1125 sokak No:1/1A adresinde bulunan GAZİDEK Sarnıç Kurs Merkezinde hafta içi her gün 08.30-17.30 saatleri arasında randevuyla hizmet veriliyor. Öte yandan, GAZİDEK Merkezlerindeki öğretmenlerle birlikte kendilerine uygun okulları belirlemek isteyen öğrenciler, 0232 251 85 12 (Merkez) ve 0232 281 56 64 (Sarnıç) numaralı telefonları arayarak randevu alabilecek.