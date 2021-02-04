Gaziemir-Japonya dostluğu başlıyor

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Türk-Japon ilişkilerinin başlangıcının 130. yılı etkinlikleri kapsamında, Anayasal Demokrat Parti Kanagawa Eyaleti Milletvekili Yoiçiro Aoyagi ile çevrim içi toplantıda bir araya geldi. Toplantıda; kültürel etkileşim, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, yatırım ve finans ilişkilerinin güçlendirilmesi, yerel yöneticiler arasında güçlü iş birliklerinin kurulması, yakın gelecekte kardeş şehir ilişkilerinin kurulması, Japon kültür festivalinin yapılması gibi konu başlıkları ele alındı.

"Türkiye ve Japonya ilişkileri 130 yıllık köklü bir geçmişe dayanıyor"

Kültürler arası etkileşime büyük önem verdiklerini dile getiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, kentler arasında ekonomi, kültür ve eğitim alanında iş birliklerinin yapılması için çalıştıklarını söyledi. Başkan Halil Arda, “Türkiye ve Japonya ilişkileri 130 yıllık köklü bir geçmişe dayanıyor. Coğrafi olarak aramızda binlerce kilometre olsa da kalplerimiz çok yakın. Yoiçiro Aoyagi ile tanıştığım için çok memnunum. Deprem ve sel felaketi ile ilgili duyguları için teşekkür ediyorum. Dayanışma kelimeleri bizi çok mutlu ediyor. Japon toplumu ile benzeştiğimiz çok nokta var. Aile yapılarımız çok güçlü, çok köklü geçmişlere sahibiz, derin bir kültürden besleniyoruz. Japon ailelerini yakından tanıyorum. Benim arkadaşımın eşi Japon ve Tokyo'da yaşıyorlar. Olimpiyat Oyunları düzenlenseydi ben de Tokyo'ya giderek olimpiyatları takip edecektim. Benim ilçemden de artistik jimnastik dalında yarışacak bir sporcumuz vardı. Ben de onu izlemek için ilk defa Japonya'ya gidecektim. Korona virüsü nedeniyle gerçekleşmedi, çok üzgünüm” diye konuştu.

Toplantıda Gaziemir hakkında detaylı olarak bilgi veren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, kentler arasında güçlü ilişkiler kurulmasına büyük önem verdiğini belirtti. Japonya ile Gaziemir arasında kültürel ve ekonomik ilişkiler kurmak istediklerini dile getiren Başkan Arda, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Covid-19 maalesef tüm dünyayı etkiledi, tüm dengemizi bozdu. Dünya yeni bir yöne evriliyor. Bir taraftan hastalıklar bir taraftan küresel ısınma. Online olarak Yoiçiro Aoyagi ile tanışmış olmamız ve bir ilişkinin doğacak olması beni son derece mutlu etti. İzmir yaklaşık 5 milyon nüfusa sahip, 8 bin 500 yıllık geçmişi olan, birçok kültüre ev sahipliği yapmış bir kent. Benim ilçem Gaziemir de metropol ilçe. İçerisinde İzmir şehrinin havalimanını barındırıyor. Aynı zamanda ESBAŞ ve Fuar İzmir ilçemiz sınırlarında. Ben ilçemizin, İzmir'in dünyaya açılan kapısı olduğunu söylüyorum. İki ülke arasında kent diplomasisini daha çok önemsiyorum. Bu ilişkinin başlamış olmasını, birbirimizi tanımış olmayı çok anlamlı buluyorum. Bu fırsat için Yoiçiro Aoyagi'ye çok teşekkür ediyorum.”

"Yatırım yapmaları için onlara fırsatlar oluşturabiliriz"

“İlçelerimizin, illerimizin potansiyelini birlikte geliştirebiliriz” önerisinde bulanan Başkan Arda, “Kültürlerin kaynaşmasını çok önemsiyoruz. Kültürleri tanıtmanın başında dil eğitimi gelmelidir. Yakın zamanda gençlik merkezinin temelini atmayı planlıyoruz. Burada dil eğitimi vereceğiz. Bunların içerisinde neden Japonca olmasın, Türk çocukları neden Japonca konuşmasın? Japon iş insanlarını ilçemizde ağırlamaktan son derece mutlu oluruz. Burada yatırım yapmaları için onlara fırsatlar oluşturabiliriz. Diplomatik ilişkiler de çok önemli, Yoiçiro Aoyagi gibi milletvekillerini burada ağırlayabiliriz” dedi.

Japon Kültür Festivalinin pandemiden dolayı yapılamadığı için üzgün olduğunu söyleyen Başkan Arda sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ama önümüzde güzel günlerin olduğuna inanıyorum. Önümüzdeki güzel günlerde Japon Kültür Festivalini yapmak, partner olarak görev almak isteriz. Yoiçiro Aoyagi'yi ağırlamaktan mutlu olacağız. Bizi yakından tanımış olması; insanlarımızı, coğrafyamızı yakından tanımış olması ön yargıların yıkılmasına katkı koyacak.”

Geçmiş olsun dileği

Sözlerine İzmir'de yaşanan deprem ve sel felaketine değinerek başlayan Japon Milletvekili Yoiçiro Aoyagi, “İzmir'de yaşanan deprem ve sel felaketi nedeniyle İzmir halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Japonya da bir deprem ülkesi, sizi çok iyi anlıyorum. Küresel ısınma nedeniyle Japonya'da da sel olayları yaşanıyor. Bizden bir isteğiniz varsa, destek gerekiyorsa hükümetle konuşarak sizlere destek olabiliriz” dedi.

"Diplomatlar olarak yavaş ve güçlü adımlarla ilişkilerimizi güçlendirelim"

Covid-19 salgınının tüm dünyayı etkilediğini, salgının son bularak ulaşım yollarının açılmasını, uluslararası ilişkilerin güçlenmesini beklediklerini ifade eden Milletvekili Yoiçiro Aoyagi, şunları söyledi:

“Sizinle tanıştığım için çok mutluyum. Ertuğrul firkateyninin Japonya'da battığı tarihte başlayan Türk-Japon ilişkilerinin 130. yılını kutladık. Covid-19 salgını nedeniyle İzmir'e gelemesek de ilişkilerimizi online da olsa devam ettirdik. Türkiye ile Japonya arasında köklü bir geçmiş var. Aramızda ne ekonomik ne de kültürel bir sorun var. Bu ilişkilerimizi daha da güçlendirerek çok daha güçlü ekonomik ve ticari ilişkilere çevirebiliriz. Kendi şehrim ve eyaletim adına bu ilişkilerin gelişmesine katkı koymaya devam etmek isterim. Türkiye bize coğrafi konumu itibarıyla çok uzak ama teknoloji sayesinde bir araya gelerek ne kadar iyi anlaştığımızı, ortak perspektifler barındırdığımızı fark ettim. Bu ilişkileri daha da ilerletmek isterim. Birbirimizin kültürünü tanırsak ekonomik ilişkilerimiz daha da güçlü olur. Diplomatlar olarak yavaş ve güçlü adımlarla ilişkilerimizi güçlendirelim. Bundan büyük onur duyarım. Elimden geleni yapmayı hazırım.”