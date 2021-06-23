Gaziemir Rehberi, İngilizce ve Almanca yayımlandı

İzmir'in Gaziemir ilçesini anlatan ve ilçenin tanıtımına katkı sağlayan Gaziemir Rehberi, şimdide İngilizce ve Almanca olarak da yayımlandı.

Türkçe, İngilizce ve Almanca olarak üç dilde yayımlanan rehberde, Gaziemir'in tarihi, iklimi, doğal güzellikleri, ekonomik yapısı; ilçedeki konaklama imkânları, ulaşım araçları, taksi durakları, lokanta ve restoranlar, belediye hizmetleri, eğitim olanakları ve kültür-sanat yaşantısı anlatılıyor. Gaziemir Rehberi'nin, kentte yaşayan vatandaşların ilçeyi daha iyi tanımasını sağlayacağı, yerli ve yabancı turistlere yol göstermesinin hedeflendiği bildirildi.

Basımı yapılarak kullanıma sunulan Gaziemir Rehberi, belediyenin web sitesinde de üç dilde yayımlandı. Gaziemir'i tanımak isteyenler, http://www.gaziemir.bel.tr/duyuru/638/gaziemir-rehberi-gaziemir-hakkinda-pratik-bilgiler.html linkine tıklayarak rehberin Türkçesine, İngilizcesine ve Almancasına dijital ortamda ulaşabilecek.

Gaziemir'i yurt içinde ve yurt dışında daha detaylı bir şekilde tanıtabilmek için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “İzmir'in dünyaya açılan kapısı Gaziemir'in tanıtımına katkı koymak için Gaziemir Rehberi'ni Türkçe, Almanca ve İngilizce olarak üç dilde hazırladık. Daha önce Türkçe baskısını yaptığımız rehberi yurttaşlarımızın kullanımına sunmuştuk. Yabancı turistlerin de ilçemizi yakından tanımasını sağlamak amacıyla rehberimizi Almanca ve İngilizce dillerinde de yayımladık. Rehberimiz sayesinde ilçemizde yaşayan hemşehrilerimiz ve ilçemizi ziyaret eden turistler, kentimiz hakkında daha detaylı bilgiye ulaşabilecek. Gaziemir Rehberi'ne kolayca ulaşılabilmesi için rehberimizi belediyemizin web sitesinden de üç dilde dijital olarak yayımladık” diye konuştu.