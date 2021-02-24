İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziemir Rehberi yayınlandı

Gaziemir Belediyesi, ilçeyi detaylı bir şekilde anlatan Gaziemir Rehberi’ni yayımladı.

Gaziemir Belediyesi, ilçeyi detaylı bir şekilde anlatan Gaziemir Rehberi'ni yayımladı. Rehberde Gaziemir'in tarihi, iklimi, doğal güzellikleri, ekonomik yapısı; ilçedeki konaklama imkânları, ulaşım araçları, taksi durakları, lokanta ve restoranlar, belediye hizmetleri, eğitim olanakları ve kültür sanat yaşantısı anlatılıyor. Rehber, Gaziemir'de yaşayan vatandaşların ilçeyi daha detaylı tanımasına katkı koyacak, yerli ve yabancı turistlere yol gösterecek.


Basımı yapılarak vatandaşların kullanımına sunulan Gaziemir Rehberi, belediyenin web sitesi http://www.gaziemir.bel.tr/ adresinden de yayınlandı. Gaziemir'i tanımak isteyenler http://www.gaziemir.bel.tr/duyuru/638/gaziemir-rehberi-gaziemir-hakkinda-pratik-bilgiler.html?fbclid=IwAR0nENpw5_W5qwfNHH89ArBIkT2SJxr-kqHUuYC3J35-WM_mnsDdTKtYtq8 linkini tıklayarak rehbere dijital ortamda ulaşabilecek.



Almanca ve İngilizce olarak da yayımlanacak


Gaziemir'i daha detaylı bir şekilde tanıtabilmek için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “İzmir'in dünyaya açılan kapısı Gaziemir'in tanıtımına katkı koymak için Gaziemir Rehberi'ni hazırladık. Baskısını yaptığımız rehberi yurttaşlarımızın kullanımına sunduk. Vatandaşlarımızın ilçemiz hakkındaki bilgiye kolayca ulaşabilmeleri için rehberimizi belediyemizin web sitesinden de dijital olarak yayınladık. Rehberimiz sayesinde ilçemizde yaşayan hemşehrilerimiz kentimiz hakkında daha detaylı bilgiye ulaşabilecek. Yakın zamanda rehberimizi Almanca ve İngilizce olarak yayımlayarak yabancı turistlerin de ilçemizi yakından tanımasını sağlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.