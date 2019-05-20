Gaziemir'de 100. yıl coşkusu

Gaziemir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı 2 gün süren ve spor turnuvaları, konserler ve dans gösterilerinin yer aldığı Gaziemir Gençlik ve Spor Şenliği ile kutladı. Şenlik kapsamında Gaziemirliler, EuroLeague Final Four heyecanına ortak oldu.

Gaziemir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılını Gaziemir Gençlik ve Spor Şenliği düzenleyerek kutladı. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği ve 2 gün süren Gaziemir Gençlik ve Spor Şenliği kapsamında spor turnuvaları, kültür-sanat etkinlikleri düzenlendi. Gençler spor müsabakalarında ter döktü, dans ve konserlerle yeteneklerini sergiledi. 19 Mayıs günü Abdullah Arda Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk bırakan Gaziemir Belediye Başkanı Arda da kutlamalarda çocukların ve gençlerin yanında yer aldı, bayram coşkusuna ortak. Başkan Arda, Festival Alanı'ndaki etkinlikleri vatandaşlarla birlikte izledi.

Taekwonda turnuvası, dans, konser

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Milli Mücadelenin 100. yılı kutlamaları kapsamında Gaziemir Gençlik ve Spor Şenliği'nde sahne alan Kano Melez Dans Topluluğu zumba dans gösterisiyle Gaziemirlilere görsel şölen sundu. Elektronik Müzik Grubu Oraventus ve Dj Hıdır Akyüz ile Dj Taner Kaya canlı performanslarıyla seyirciye keyifli anlar yaşattı. Gaziemir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezinde eğitim gören öğrencilerin oluşturduğu müzik topluluğu da konseriyle festivale renk kattı. Gaziemir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ise Dünya Atabarı oynuyor etkinliğinde sahne aldı. Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Gaziemir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu performanslarıyla beğeni topladı. Gaziemir Gençlik ve Spor Şenliği kapsamında Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda Taekwondo Poomse İzmir İl Şampiyonası düzenlendi. Turnuvaya 20 ilçeden 200'e yakın sporcu ve antrenör katıldı. Şampiyonada dereceye girenlere kupa ve madalyaları törenle verildi.

Açık havada maç keyfi

Festival kapsamında, ülkemizden Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes'in yer aldığı EuroLeague Final Four maçları festival alanına kurulan dev ekrandan canlı yayınlandı. Gaziemirliler, Fenerbahçe Beko ile Real Madrid arasında oynanan üçüncülük maçı ve Anadolu Efes ile CSKA Moskova arasında oynanan final maçını açık havada seyretmenin keyfini yaşadı.