Gaziemir'de 23 Nisan coşkusu

yılını özel bir programla kutlayacak.

Her yıl düzenlediği Gaziemir Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliğini bu yıl salgın nedeniyle düzenleyemeyen yılına özel bir kutlama programı hazırladı.

Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan kutlamaları kapsamında; çocuk müzikalleri, bando gösterisi ve atölyeler düzenlenecek. Belediyenin kutlama programı, 23 Nisan Cuma günü saat 14.00'de başlayacak. ESBAŞ Spor Salonu önünde 16 farklı atölye düzenlenecek. Atölyelere katılmak isteyen çocuklar, etkinlikten yarım saat önce kayıt yaptırarak atölyeye katılabilecek. Festival alanında düzenlenecek etkinlikler ise saat 15.20'de düzenlenecek Kral Şakir Müzikali ile başlayacak. Müzikal gösterisinin ardından saat 16.00'da Balonlu Bando Gösterisi ile çocuklara müzik şöleni ve görsel şölen yaşatılacak. Kutlama etkinlikleri, saat 17.00'de sahnelenecek Maşa ve Koca Ayı Müzikali'nin ardından sona erecek.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklara bayram coşkusu yaşatacaklarını belirterek, “Salgın nedeniyle dünya çocuklarının bir araya geldiği Gaziemir Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliği'ni yapamasak da hazırladığımız özel programla çocuklarımıza bayram coşkusunu yaşatacağız. Tüm halkımızı, salgın tedbirlerine uyarak etkinliğimize katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.