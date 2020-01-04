Gaziemir'de kışında spor yapmaya engel yok

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, düzenlenen spor kurslarına her yaştan vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. 21 branşta ve 6 merkezde düzenlenen kış spor kurslarına binlerce kursiyer katılıyor.

Geleceğin sporcularını yetiştirmek ve sağlıklı bir toplum oluşturmak amacıyla vatandaşların spor yapacağı alanlar inşa eden Gaziemir Belediyesi, düzenlediği spor kurslarıyla da sporseverlere destek oluyor. Bu kapsamda belediye, hem çocukların hem de yetişkinlerin kaliteli ve sağlıklı zaman geçirebilmeleri için spor kursları düzenliyor. 21 farklı branşta ve 6 merkezde düzenlenen kış kurslarına binlerce vatandaş yoğun ilgi gösteriyor. En küçük kursiyerin 3 yaşında olduğu kurslara katılanlar, üniversitelerin spor akademilerinden seçilen antrenörler eşliğinde spor yapıyor. Belediyenin kursları sayesinde sporla tanışan çocuklar, eğitmenlerin yönlendirmesiyle yeteneklerine en uygun dalda kendini geliştiriyor. Profesyonel spor hocalarından, ilgi duydukları spor dalında temelden başlayarak eğitim alan, sportif becerilerini geliştiren çocuklar ve gençler hayalindeki sporcuların yolundan yürüyor.

Belediyenin kurslarında spor yaparak eğlenceli vakit geçiren çocuk kursiyerler; sosyal, fiziksel ve psikolojik olarak daha güçlü hale geliyor. Spor yaparak sağlıklı yaşamla tanışan çocuklar, kötü alışkanlıkların pençesine düşmekten de kurtuluyor.

Belediyenin spor hizmetleri kapsamında Ata Evi üyelerine de, özel olarak spor programı uygulanıyor. Hazırlanan rehabilitasyon programıyla haftada iki gün spor yapan üyeler, azalan vücut dengelerine yeniden kavuşuyor. Yaş almış vatandaşlar, direnç egzersizleri sayesinde kas gruplarını ve fiziki yapılarını güçlendiriyor.

Basketbol, voleybol, kickboks, karate, güreş, halk dansları, tekvando, atletizm, cimnastik, badminton, hentbol, bale, boccia, okul öncesi hareket eğitimi, aerobik, pilates, futbol, satranç, yoga, masa tenisi ve rehabilitasyon cimnastiği dallarında eğitim almak isteyenlerin ise Gaziemir Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünü ziyaret ederek ya da 999 0 251 numaralı telefonu arayarak 1210 dahiliden bilgi alabileceği öğrenildi.