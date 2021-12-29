Gaziemir'de memurların toplu sözleşme sevinci

1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2023 yılları arasını kapsayan sözleşmeye göre memurlara, maaşlarına ek olarak Sosyal Denge Tazminatı ve kumanya yardımı ile birlikte ortalama 3 bin liralık ek ödeme yapılmasına karar verildi. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Tüm belediyelere örnek olacak bir sözleşmeye imza attığımız için çok gururluyum” dedi.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile Tüm Yerel Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ömer Eşki arasında, memur ve sözleşmeli memurları kapsayan toplu iş sözleşmesinin imzaları atıldı. Toplu iş sözleşmesi törenine; CHP İzmir Milletvekilleri Tacettin Bayır, Ednan Arslan, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Başkanı Mehmet Balık, CHP İzmir İl Başkan Yardımcıları Çetin Özdemir, Köksal Yıldırım, Sedredil Coşkuner, CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, Tüm Yerel Sen yöneticiler ve belediyede görev yapan memurlar katıldı.

İmzalanan sözleşmeyle, belediyede çalışan kamu görevlilerine yönelik sosyal hakları belirleyen yasanın belirlediği en üst sınır olan yaklaşık olarak bin 900 lira net tutar üzerinden ödeme yapılmasına karar verildi. Ayrıca, çalışanlara bin 100 lira kumanya yardımı da yapılacak. Kumanya yardımı, 2023 yılı için de bin 320 lira olarak belirlendi. Bu sözleşme kapsamında memurlara Sosyal Denge Tazminatı ve kumanya yardımı ile birlikte ortalama 3 bin liralık ek ödeme yapılacak.

En üst kademeden ödeme

“Memur kardeşlerimi hem yasal olarak koruyan bir toplu sözleşmeye imza atarken hem de maaşlarında önemli bir artış sağlıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” diyen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Bugün çok önemli bir karara imza atıyoruz. Ekonomik krizin giderek arttığı şu günlerde memur kardeşlerimin gelirlerini artıracak bir toplu iş sözleşmesi için Tüm Yerel Sen yönetimi ile anlaşmaya vardık. Memurlarımızın maaşlarının üzerine eklenen ve sınırları yasayla belirlenen Sosyal Denge Tazminatının, imzaladığımız toplu sözleşmemizde en üst kademeden verilmesine karar verdik. Buna ek olarak memurlarımıza aylık bin 100 lirayı bulan kumanya ödemesi de yapacağız. Bu karar ile memurlarımızın maaşının üzerine ortalama 3 bin liralık bir ek ödeme yapmış olacağız. Daha önce yasayla belirlenen sınırın üzerinde verilen Sosyal Denge Tazminatları nedeniyle birçok kez Sayıştay tarafından memurlarımıza çıkarılan zimmetin de bu imza ile önüne geçmiş olacağız. Geçmiş dönemde tartışmalara konu olan Sosyal Denge Tazminatı konusunda tüm belediyelere örnek olacak bir imza attığımız için çok gururluyum. Memur kardeşlerimi hem yasal olarak koruyan bir toplu sözleşmeye imza atarken hem de maaşlarında önemli bir artış sağlıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Gaziemir Belediyesi'nin memurunu da işçisini de ekonomik kriz karşısında ezdirmeyeceğime söz veriyorum” diye konuştu.

Belediye Başkanı Halil Arda, şunları söyledi:

“Bu ülkeyi yönetenler çıkardıkları yönetmeliklerle herkesin önünü tıkıyorlar. Yoruma açık bir sürü ifadeyle kafaları karıştırıyorlar. Geçmişte Sosyal Denge Tazminatı nedeniyle Sayıştay zimmet çıkardı. Memurlar haklı olarak eylem yaptılar, ben de destek verdim. O gün sorunu çözmesi gereken iktidar mensupları burada eylemdeydiler. Burada selden kütük kapma hevesiyle bana karşı hamle yapma hevesindeydiler. Bugün hiçbiri burada yok. Ülkemizin yaşadığı ekonomik krizi işçilerimiz, memurlarımız, tüm yurttaşlarımız sonuna kadar hissediyorlar."

Sözleşmenin imzalanmasının ardından Başkan Halil Arda ile memurlar halay çekerek kutlama yaptı.