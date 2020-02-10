Gaziemir'de milli gurur

Gaziemir Belediyesinin Taekwondo Antrenörü Volkan Yalçınkaya, Turkish Open 2020'de şampiyon oldu. Yalçınkaya, dünya şampiyonasında milli formayla ülkemizi temsil edecek. Milli takım adına turnuvada yarışan belediyenin 3'lü senkron takımı ise uluslararası 3. oldu.

Katıldığı turnuvalarda aldığı derecelerle adından söz ettiren Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Taekwondo Takımı, son katıldığı turnuvadan da dereceyle döndü. Türkiye Taekwondo Federasyonunun düzenlediği 7. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvasında (Turkish Open 2020) ter döken Gaziemir Belediyesinin Taekwondo Antrenörü Volkan Yalçınkaya, uluslararası şampiyon oldu. Kariyerinde dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Volkan Yalçınkaya, Dünya Taekwondo Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek. Yalçınkaya, Türkiye Taekwondo Milli Takımıyla birlikte uluslararası arenada yeni şampiyonluklara imza atmayı hedefliyor. 7. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvasında 3'lü senkron takımı olarak mücadele veren belediye sporcuları Ufuk Berk Bayraktar, Dağhan Berberler ve Bedir Omma; poomse kategorisi senkron yarışmasında Türkiye 3.'sü oldu. Turnuvada, Türkiye Taekwondo Milli Takımı adına ter döken belediye sporcuları, aldıkları bu dereceyle milli takımdaki yerlerini sağlamlaştırdı. Milli sporcular, uluslararası organizasyonlarda ay yıldızlı formayla ülkemizi temsil edecek. Turkish Open 2020'de bireysel olarak yarışan belediye sporcuları Onur Çelep, uluslararası 7., Hüseyin Emre Şıvgınkıran, uluslararası 10. oldu. Büyükler, gençler, yıldızlar ile poomse kategorilerinde düzenlenen ve 52 ülkeden yaklaşık 2 bin 200 sporcunun katıldığı 7. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvasında rakiplerini geride bırakan taekwondocular şampiyonluk kürsüsünde yerini aldı.

Hedef dünya ve olimpiyat şampiyonası

Türkiye Taekwondo Milli Takımında yer almanın haklı gururunu yaşayan şampiyon sporcular Ufuk Berk Bayraktar, Dağhan Berberler ve Bedir Omma; antrenörler Volkan Yalçınkaya, Filiz Yalçınkaya ve Rahmi Çelik yönetiminde çalışmalarına haftanın altı günü ESBAŞ Spor Salonunda devam ediyor. Şampiyonadan dereceyle dönmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden sporcular, olimpiyatlarda ve dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor. Taekwondonun kendilerine özgüven, disiplin, hayata karşı güçlü bir duruş ve yeni arkadaşlıklar kazandırdığını söyleyen sporcular, gençlerin ve özellikle çocukların bilinçli bir şekilde spor yapmaları önerisinde bulunuyor. Spor yapmanın eğitim hayatlarına engel olmadığının altını çizen sporcular, taekwondonun kendilerine kazandırdıkları özgüven ve disiplin sayesinde okulda da daha başarılı olduklarını dile getiriyor.