Gaziemir'de sanat dolu bir yıl

Gaziemir Belediyesi, her ay düzenlediği kültür-sanat takvimiyle vatandaşları tiyatro oyunları, gösteriler, sergiler ve konserlerle buluşturuyor. Belediyenin aylık olarak belirlediği etkinlik takviminde, her yaştan ve her kesimden yurttaşın isteğine cevap verecek etkinlikler yer alıyor. Atatürk Kültür Merkezi, Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi, Festival Alanı'nda ve ilçenin 16 mahallesinde açık havada düzenlenen etkinliklerde, ünlü sanatçılar ve belediye kursiyerleri sanatlarını özgürce sahneliyor.

Belediyenin kültür-sanat çalışmaları kapsamında, 2021 yılında; 21 konser, 35 tiyatro, 8 sinema film gösterimi, 15 atölye, 6 sergi, 5 panel ve 10 anma etkinliği düzenledi. Etkinliklerde birçok profesyonel ve amatör sanatçı sahne aldı.

Gaziemir'de ünlüler geçidi

Gaziemir Belediyesinin düzenlediği ve 4 gün süren Münir Özkul Tiyatro Günlerinde, birbirinden ünlü tiyatro sanatçıları oyunlarını sahneledi. Münir Özkul Tiyatro Günleri kapsamında İzmir Halk Tiyatrosu oyuncuları Aziz Nesin Kabare, Mahşeri Cümbüş topluluğu Tiyatro Sporu, Samsun Sanat Tiyatrosu oyuncuları Kuvayı Milliye Destanı isimli oyunlarını sahneledi. Mehmet Esen de, Meddah isimli gösterisiyle Gaziemirli seyirciyle buluştu. Sevgi Yolu'nda sahnelenen oyunları izleyen Gaziemirliler oyuncuların muhteşem performanslarına bir kez daha hayran kaldı. Etkinlikler kapsamında parklarda ve kentin meydanlarında 8 sinema filmi gösterimi de yapıldı. Açık havada düzenlenen sinema gösterimlerde de yurttaşlar keyifli saatler yaşadı.

21 konser

Gaziemir Belediyesinin düzenlediği 21 konserde, müzik toplulukları ve sanatçılar ezgilerini Gaziemirli seyirciler için seslendirdi. Festival alanında sahne alan Hakan Aysev, muhteşem performansıyla Gaziemirlilere unutamayacakları bir konser yaşattı. Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi'nde konser veren Dilek Türkan, şarkılarını öğretmenler için seslendirdi. Cumhuriyet Bayramı'nda sahneye çıkan Manga ise yurttaşlara muhteşem bir bayram yaşattı. Amatör müzik toplulukları ise seslendirdikleri şarkılarla Gaziemirlilerin doyasıya eğlenmelerini sağladı. Düzenlenen panellerde ise akademisyenler ile uzmanlar bilgilerini Gaziemirli yurttaşlarla paylaştı.