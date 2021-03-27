Gaziemir'de tapuda yeni dönem

Bina, arsa gibi taşınmazların rayiç değerlerinin iki kurum arasında elektronik ortamda paylaşılmasını kapsayan protokol, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile Tapu ve Kadastro 3. Bölge Müdürü Yusuf Meşhur tarafından imzalandı. Protokol kapsamında iki kurum arasında veri paylaşımı doğru, hızlı, kesintisiz ve güvenli olarak yapılabilecek.

Protokole göre Gaziemir Belediyesi tarafından sunulan taşınmazların değerlerine Gaziemir Tapu Müdürlüğü elektronik ortamda erişebilecek. Böylece vatandaşların taşınmaz alım satım işlemleri sırasında belediyeye gidip rayiç bedel belgesi almalarına gerek kalmayacak. Vatandaşlar, tapu müdürlüğüne giderek emlak veya arsaların rayiç bedellerine ulaşabilecek. Emlak vergisi borcu olmayanlar tapu müdürlüğüne doğrudan başvuru yaparak işlemleri yapabilecek. Borcu olduğu tespit edilen vatandaşlar ise Gaziemir Belediyesinin e-belediye hizmetleri kapsamında https://ebelediye.gaziemir.bel.tr/#/modules/ortak/borclar adresinden borcunu çevrim içi olarak ödedikten sonra tapu işlemlerine devam edebilecek.

"Hizmetlerimize erişimi teknolojiyle kolaylaştırıyoruz"

Tapu ve Kadastro 3. Bölge Müdürü Yusuf Meşhur ile birlikte vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak, bürokrasinin azalmasını sağlayacak özel bir protokole imza attıklarını ifade eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Tapu müdürlüğümüzle yaşama geçirdiğimiz dijital veri paylaşımı sistemi sayesinde, ilçemizdeki taşınmazların rayiç bedellerini güvenli bir ortamda iki kurum arasında paylaşıma açacağız. Artık ev veya arsa alım satım işlemleri sırasında yurttaşlarımız belediyemize gelmeden tapu müdürlüğüne giderek rayiç bedellere ulaşabilecek. Bu sayede bürokrasiyi azaltarak yurttaşlarımızın zaman kaybetmesinin önüne geçeceğiz. Teknolojik gelişmeler doğrultusunda yaşama geçireceğimiz uygulamalarla hizmet kalitemizi ve hızımızı daha da artırarak yurttaşlarımızın hizmetlerimize erişmesini kolaylaştırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.