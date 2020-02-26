Gaziemir'deki oyunculuk çalıştayı ünlü isimleri buluşturacak

İzmir'in Gaziemir içesinde düzenlenecek oyunculuk çalıştayında katılımcılara; temel oyunculuk, drama, müzik ve şan eğitimleri verilecek.

Gaziemir Belediye ile bir ajans iş birliğinde düzenlenecek oyunculuk çalıştayında, tiyatro dünyasının ünlü isimleri vatandaşlarla buluşacak. Tiyatro oyuncuları ile eğitmenlerin katılacağı etkinlikte; oyunculuk, drama, müzik ve şan eğitimleri verilecek. Oyuncular Hakan Ünal, Ulaş Narlı ile Sanat Yönetmeni Fatih Ay, katılımcılara temel oyunculuk eğitimi verecek. Nesli Özalp Tuncer'in kamera önü oyunculuğunun inceliklerini anlatacağı çalıştayın yazarlık atölyesi bölümünde ise Gönül Şafak, drama eğitimi verecek. Çalıştayda İrem Eryüksel Ünal da, müzik ve şan dersi vereleceği kaydedildi.

Gaziemir Atatürk Kültür Merkezinde 1 Mart Pazar günü düzenlenecek çalıştay, saat 10.00'da başlayacak. Saat 17.00'ye kadar sürecek atölyelerin hemen ardından sanatçılar Sinan Bengier, Birgül Ulusoy ile söyleşi yapılacak. Çalıştayın sonunda atölyelere katılanlara sertifika verilecek.

Her yaştan sanatseverin katılımına açık olan çalıştayda yer almak isteyen vatandaşların, mesai saatleri içinde Gaziemir Atatürk Kültür Merkezini ziyaret ederek kayıt yaptırabileceği aktarıldı.