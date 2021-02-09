Gaziemir'in Amazonları yine zirvede

Gaziemir Belediyesi sporcusu Emine Selda Kırdemir, Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda uzun atlama kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Aynı turnuvada mücadele eden Rahime Tekin 1500 metrede Türkiye ikincisi olurken Şerife Uysal da 200 metrede Türkiye üçüncüsü oldu.

Atletizm Süper Ligi'nde İzmir'i temsil eden tek kadın atletizm takımı olan Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımı, yeni yılın ilk turnuvasında da madalyalar kazandı. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda yarışan belediyenin kadın atletleri şampiyonaya damga vurgu.

1200 atletin katıldığı turnuvada mücadele eden Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Kadın Atletizm Takımı sporcuları Türkiye şampiyonluğu, Türkiye ikinciliği ve Türkiye üçüncülüğü dereceleri kazandı.

Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası'nda, uzun atlama kategorisinde yarışan Gaziemir Belediyesi atleti Emine Selda Kırdemir ülke şampiyonu oldu. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası turnuvalarda birçok dereceye imza atan belediye sporcusu Rahime Tekin ise 1500 metre kategorisinde verdiği mücadelede Türkiye ikincisi oldu.

Turnuvada 200 metre kategorisinde yarışan belediye atleti Şerife Uysal da Türkiye üçüncüsü oldu. Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonada derece kazanan belediye sporcuları turnuvanın sonunda düzenlenen ödül töreninde madalyalarını aldı.

‘Atletlerimiz gururumuz oldu'

Gençlerin spor yapmaları için belediye olarak her türlü desteği verdiklerinin altını çizen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “İzmir'in tek kadın atletizm takımı olan Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımımızın sporcuları başarılarıyla göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası'nda derece kazanan kadın atletlerimizi ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Sporcularımızın elini hiçbir zaman bırakmayacak, onları her zaman destekleyeceğiz” dedi.