Gaziemir'in amazonlarından 5'i 1 yerde

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Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımı sporcuları, Denizli’de düzenlenen U18 Bölgesel Atletizm Şampiyonasında dördü bölge ikinciliği, biri ise bölge dördüncülüğü olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.

Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımı sporcuları, Denizli'de düzenlenen U18 Bölgesel Atletizm Şampiyonasında dördü bölge ikinciliği, biri ise bölge dördüncülüğü olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.


Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde İzmir'i temsil eden tek kadın atletizm takımı olan Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımı sporcuları, yeni başarılara imza atmaya devam ediyor. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Denizli'de düzenlenen U18 Bölgesel Atletizm Şampiyonasında yarışan belediyenin kadın atletleri, şampiyonaya damga vurgu. Turnuvada mücadele veren Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Kadın Atletizm Takımı sporcuları, dört bölge ikinciliği, bir de bölge dördüncülüğü dereceleri kazandı. Sporcular 5 madalyayla turnuvadan döndü.



İşte madalya kazanan sporcular


U18 Bölgesel Atletizm Şampiyonasında mücadele veren belediye atleti Simge Polat, üç adım atmada bölge üçüncüsü olurken, Gülser Yordum 2 bin metre engellide ve 3 bin metrede bölge ikinciliği derecelerine imza attı. Aynı şampiyonada ter döken Hacer Eda Çiçek ise 800 metrede bölge ikincisi ve bin 500 metrede bölge üçüncüsü oldu. Zorlu şampiyonada rakiplerini geride bırakan atletler, yeşil beyazlı formalarıyla şampiyonluk kürsüsünde gururla yerini aldı.

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