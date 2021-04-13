Gaziemir'in parklarında bahar hazırlığı

İzmir'de Gaziemir Belediyesi, baharın gelmesi, havaların ısınmasıyla özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği park ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve yeşillendirme çalışmaları yapıyor.

Gaziemir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 595 bin metrekarelik 159 park ve yeşil alanda çalışmalarını sürdürüyor. Parklarda yürütülen çalışmalar kapsamında parkların tüm eksikleri gideriliyor. Belediye ekipleri, parklardaki oyun gruplarının tamirini yapıyor, kullanılamaz durumda olanları ise yenileriyle değiştiriyor. Ekipler yine parklardaki spor aletlerinin de bakımını yapıp bozulanları tamir ediyor.

Yeşil alanların da bakımını yapan belediye, uzayan çimleri biçiyor, özelliğini yitiren çim alanları yeniden yeşillendiriyor. Parklardaki mevcut ağaçların budaması ve bakımı da yapılırken, yeni ağaçların ve bitkilerin dikimi yapılıyor.

Parklardaki bakım ve temizlik çalışmalarını düzenli olarak sürdürdüklerini dile getiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Baharın gelmesiyle birlikte yurttaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği 159 parkımızın bakım ve onarımını yapıyoruz. Parklarımızdaki oyun ve oturma grupları ile spor aletlerinin bakım ve tamirini yaptıktan sonra daha güvenli hale getiriyoruz” dedi.