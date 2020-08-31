İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziemir'in 'Robotik Kodlama Kursu'nda kayıt zamanı

Çocuk ve gençlere yönelik projeleriyle bu bireylerin kişisel gelişimlerine katkı koyan Gaziemir Belediyesi, onların bilişim dünyasını daha yakından tanımaları ve teknoloji dünyasının geleceğinde söz sahibi olabilmeleri için Robotik Kodlama ve Yazılım Eğitimi düzenliyor.


Belediyenin, öğrencilerin küçük yaşta bilişim dünyasına adım atıp temel teknoloji eğitimi almalarını sağlamak amacıyla düzenlediği Robotik Kodlama ve Yazılım Eğitimi Kursu'nda yeni dönem başlıyor. Teknolojiyi tüketen değil, teknoloji üreten bir neslin yetişmesini sağlamak ve gençlerin, geleceğin mesleklerine hazır hale gelmesine katkı koymak amacıyla düzenlenen kurstan 4., 5. ve 6. sınıf öğrencileri faydalanabilecek. 26 Ağustos'ta kayıtları başlayan kursa katılmak isteyenler http://gaziemir.bel.tr/robotik_kayit.php adresini ziyaret ederek 11 Eylül'e kadar kayıt yaptırabilecek.



Robotik kodlama nedir?


Robotik kodlama; elektronik devreler aracılığıyla kodlama dilleri kullanılarak robotun tasarımı, bileşenlerinin bir araya getirilmesi, yazılım programının hazırlanması ve yüklenmesi işlemidir. Robotik sistemin belirli şartlarda çalışması için mekanizmaların tasarlanması, bunların kontrollerinin gerçekleştirilmesi için elektronik donanımların eklenmesi ve dijital ortamda kontrol edilebilmeleri için farklı mühendislik dallarının bir arada çalışması gerekmektedir. Birçok mühendislik disiplinini kapsayan Robotik Kodlama ve Yazılım Eğitimi ile çocuklar; analitik düşünme, problem çözme, olaylar ve durumlar arasındaki ilişkileri görebilme, kreatif düşünme, makinelerin çalışma mantığını kavrama gibi beceriler kazanacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.