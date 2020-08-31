Gaziemir'in 'Robotik Kodlama Kursu'nda kayıt zamanı

Belediyenin, öğrencilerin küçük yaşta bilişim dünyasına adım atıp temel teknoloji eğitimi almalarını sağlamak amacıyla düzenlediği Robotik Kodlama ve Yazılım Eğitimi Kursu'nda yeni dönem başlıyor. Teknolojiyi tüketen değil, teknoloji üreten bir neslin yetişmesini sağlamak ve gençlerin, geleceğin mesleklerine hazır hale gelmesine katkı koymak amacıyla düzenlenen kurstan 4., 5. ve 6. sınıf öğrencileri faydalanabilecek. 26 Ağustos'ta kayıtları başlayan kursa katılmak isteyenler http://gaziemir.bel.tr/robotik_kayit.php adresini ziyaret ederek 11 Eylül'e kadar kayıt yaptırabilecek.

Robotik kodlama nedir?

Robotik kodlama; elektronik devreler aracılığıyla kodlama dilleri kullanılarak robotun tasarımı, bileşenlerinin bir araya getirilmesi, yazılım programının hazırlanması ve yüklenmesi işlemidir. Robotik sistemin belirli şartlarda çalışması için mekanizmaların tasarlanması, bunların kontrollerinin gerçekleştirilmesi için elektronik donanımların eklenmesi ve dijital ortamda kontrol edilebilmeleri için farklı mühendislik dallarının bir arada çalışması gerekmektedir. Birçok mühendislik disiplinini kapsayan Robotik Kodlama ve Yazılım Eğitimi ile çocuklar; analitik düşünme, problem çözme, olaylar ve durumlar arasındaki ilişkileri görebilme, kreatif düşünme, makinelerin çalışma mantığını kavrama gibi beceriler kazanacak.