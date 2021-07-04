Gaziemir'in sağlık hizmetleri tekrar başladı

Kontrollü sosyal hayatın başlamasıyla tekrar faaliyete başlayan belediyenin hizmetleriyle, ihtiyaç duyan vatandaşlara sağlık hizmeti verilecek.

Gaziemir'de yaşayan vatandaşların bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan güçlü olmasını sağlamak için sağlık hizmetleri veren Gaziemir Belediyesi, Evde Hasta ve Yaşlı Bakım, Hoş Geldin Bebek, Psikolojik Destek ve Danışmanlık Hizmeti, Diyetisyen Hizmeti, Fizik Tedavi Hizmeti, Hasta Nakil Ambulansı gibi projeleriyle hayatın her aşamasında vatandaşa sağlık hizmeti sunuyor. Belediyenin sağlık hizmetleri Gaziemir'in sağlık üssü olan Sağlık Köyünde organize ediliyor.

Hoş Geldin Bebek projesi

Aylık ortalama 100 doğum gerçekleşen Gaziemir'de doğum öncesi ve sonrası ziyaret edilen annelere bilgi veriliyor, bebeklerine ise hediye paketi sunuluyor. Hamilelik sürecinde anne ve bebeğin sağlık kontrollerini yapan ekipler, anne babayı doğum sonrasına hazırlıyor. Ekip, doğumun ardından anne ve bebeğin kontrollerini yapıyor. Dünyaya gözleri açan bebeğe temel ihtiyaçlarının yer aldığı hediye paketi sunan ekipler, ilk kez anne baba olan çiftleri de bebek bakımı konusunda eğitiyor. Bu hizmetten yararlanmak isteyenlere 0232 999 0 112 veya 0232 999 0 251 dâhili 1850 numaralı telefondan randevu veriliyor.

Evde Hasta ve Yaşlı Bakım projesi

Sosyal yönden dezavantajlı, yaşlı, yatalak, engelli ve kimsesiz yurttaşlara el uzatılan projeyle hastaların tedavi ve bakımları evlerinde yapılıyor. Düzenli olarak ev ortamında hastaları ziyaret eden sağlık ekipleri, hastaların sağlık açısından ve sosyal yönden daha iyi olmalarını, sağlıklarının daha iyi hale gelmesi ya da belirli bir düzeyde tutulması için hizmet veriyor. Evde bakım ekibi sağlık hizmetinin yanı sıra kişinin ve yakınlarının hastalığı hakkında bilinçlenmesini ve eğitimli hale gelmesini sağlıyor. Bu hizmetten yararlanmak isteyenler 0232 999 0 112 veya 0232 999 0 251 dâhili 1850 numaralı telefonu arayarak randevu alabiliyor.

Diyetisyen Hizmeti

Sağlık Köyünde verilen Sağlıklı Beslenme ve Diyet Danışmanlığı Hizmeti ile Gaziemir'de yaşayan vatandaşların yanlış beslenme alışkanlıkları saptanıyor, yetersiz ve dengesiz beslenmenin yol açtığı sağlık sorunlarına karşı önlemler alınıyor. Evde Bakım ekibiyle birlikte desteğe ihtiyaç duyan vatandaşları evlerinde tedavi eden diyetisyen, isteyenlere merkezde de danışmanlık hizmet veriyor. Diyetisyen Hizmeti kapsamında hastalara özel diyet programları hazırlanıyor, hastalar sürekli takip ediliyor. Çeşitli hastalık durumlarındaki birey ve gruplar için hastalık durumlarına uygun diyetler planlanan diyetisyen hizmeti kapsamında sağlıklı ve ekonomik beslenme yöntemleri konusunda eğitimler de veriyor. Sağlıklı Beslenme ve Diyet Danışmanlığı'ndan yararlanmak isteyenler 0232 999 0 112-1853 numaralı telefonu arayarak randevu alabiliyor.

Psikolojik Destek ve Danışmanlık Hizmeti

Pozitif Yaşma Merkezinde verilen Psikolojik Destek ve Danışmanlık Hizmeti kapsamında vatandaşlar sıkıntılarını anlatıp psikolojik destek alıyor. Hizmet kapsamında Evde Hasta Bakım ekiplerinin belirlediği yurttaşlara ve merkeze gelip destek isteyen kişilere psikolojik destek veriliyor. Çocuk ve ergen görüşmelerinin yapıldığı merkezde yararlı olduğu düşünülen grup seansları da yapılıyor. Aynı problemi yaşayan ve tek başına çözemeyen çocuk ve ergenler grup şeklinde bir araya getirilerek model alma çalışmaları uygulanıyor. Uzun vadede yaşama pozitif pencereden bakan bir toplum yaratmayı amaçlayan bu hizmetten herkes ücretsiz yararlanabiliyor. Psikologla görüşüp destek almak isteyenlere 0232 999 0 112- 1856 numaralı telefondan randevu veriliyor.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti

Gaziemir Belediyesinin bu hizmeti, evden dışarı çıkma imkânı bulunmayan yaşlılara ve hareket kısıtlılığı bulunan hastalara evlerinde, diğer hastalara ise özel olarak tasarlanan merkezde veriliyor. Evde Hasta Yaşlı ve Bakım Hizmeti alan vatandaşların fiziksel aktivitelerini ve hareket yeteneklerini artırmak için hazırlanan özel bir programı uygulayan fizik tedavi ve rehabilitasyon ekibi, Ata Evi Sağlıklı Yaş Alma Merkezinden yararlananlara da egzersiz hareketleri yaptırıyor. Fizik tedavi hizmeti almak isteyenlerin 0232 999 0 112 veya 0232 999 0 251 dâhili 1850 numaralı telefonu arayarak randevu alması gerekiyor.

Hasta Nakil Ambulansı Hizmeti

Hasta Nakil Ambulansı Hizmeti ile yaşlı ya da yatalak durumdaki hastalar evlerinden alınarak sağlık kuruluşlarına ulaştırılıyor. Hastalar, hastanelerdeki bakım ve tedavilerinin sonrasında yeniden evlerine bırakılıyor. Hastaları sağlık kuruluşlarına taşıyan ekipler, burada tedavi ve işlemlerin yürütülmesi sürecinde de hastalara yardım ediyor. Teknik ve tıbbi donanıma sahip olan ambulanslarda bir acil tıp teknisyeni ile şoför görev yapıyor. Bu hizmetten faydalanmak isteyen yurttaşların 48 saat önceden 444 26 20 numaralı telefonu arayarak randevu almaları gerekiyor.