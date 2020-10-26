Gaziemir'in Sihirli Kalemler'inden ilk kitap

Gaziemir Belediyesinin düzenlediği yazarlık kursunda, 9-11 yaş grubundaki çocuklar edebiyat öğretmenlerinden yıl boyunca eğitim aldı. Eğitimde çocuklar, bir metni nasıl yazacaklarını, okudukları bir metni nasıl analiz edeceklerini, ana fikir, konu, karakter gibi öğeleri nasıl ayırt edeceklerini öğrendi. Etkili yazı yazabilen, okuduğunu anlayıp analiz edebilen, düşündüğünü söyleyebilen, edebiyatla güçlü bağları olan çocuklar yetiştirmek amacıyla düzenlenen kursa katılan Sihirli Kalemler Kulübü üyelerinin kaleme aldıkları şiir ve hikâyeler kitapta toplandı. Belediyenin baskısını yaptığı kitapta kursa katılan 120 çocuğa ait 120 eser bulunuyor. Sihirli Kalemler Kulübü isimli kitap, yazarlık kursuna katılan çocuklar ile belediyenin kurslarına katılan çocuk kursiyerlere dağıtılmaya başlandı.

“Çocuklarımızın edebiyatla bağlarını güçlendireceğiz”

Yıl boyunca düzenlenen kursta çocuklara eğitim veren öğretmenlere ve kursa katılan çocuklara teşekkür eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Sihirli Kalemler Kulübümüze üye yazarlık eğitimi verdiğimiz çocuklarımızın şiir ve hikâyelerinden oluşan kitabımızın baskısı tamamlandı. Sihirli kalemler ilk kitaplarına kavuştu. Emeği geçen öğretmenlerimizi kutluyorum. Çocuklarımızı yazmaya teşvik etmek ve edebiyatla olan bağlarını artırmak adına hazırladığımız ‘Sihirli Kalemler' kitabında çocuklarımızın ben ve eşim Deniz ile ilgili yazdıkları şiiri görmek bizleri ayrıca duygulandırdı. Çocuklarımızın edebiyatla bağlarını güçlendirmek için onlara özel kurs ve çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.