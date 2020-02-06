Gaziemir'in süper atletlerinden çifte şampiyonluk

Gaziemir Belediyesi sporcusu Rahime Tekin, Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası'nda 1500 metre ve 800 metrede Türkiye şampiyonu oldu. Milli takıma seçilen Tekin, Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Belediyenin diğer sporcusu Merve Yıldırım ise 400 metrede ülke üçüncüsü oldu

Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde İzmir'i temsil eden tek kadın atletizm takımı olan Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımı, başarıdan başarıya koşuyor. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası'nda yarışan belediyenin kadın atletleri, şampiyonaya damga vurgu. Yaklaşık 900 atletin katıldığı turnuvada mücadele veren Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Kadın Atletizm Takımı sporcuları iki Türkiye şampiyonluğu ile Türkiye üçüncülüğü dereceleri kazandı.

Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası'nda, Gaziemir Belediyesi atleti Rahime Tekin 1500 metrede ve 800 metrede Türkiye şampiyonu oldu. Bu derecesiyle Atletizm Milli Takımı'na seçilen Rahime Tekin, Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Aynı şampiyonada ter döken Merve Yıldırım da 400 metrede Türkiye üçüncülüğüne imza attı. Zorlu şampiyonada rakiplerini geride bırakan atletler, yeşil beyazlı formalarıyla şampiyonluk kürsüsünde gururla yerini aldı. Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde, belediyenin şampiyon sporcuları madalyalarını aldı.

Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası'nda yarışan Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımı atletlerinin şampiyonadan aldıkları diğer dereceler ise şu şekilde: Damla Gönen gülle atmada Türkiye beşincisi, Buket Katya Orhonsayın uzun atlamada Türkiye yedincisi, Gülbahar Çetin 800 metrede Türkiye altıncısı, Dilan Atak 3000 metrede Türkiye yedincisi, Şerife Uysal 60 metre engellide Türkiye beşincisi ve 60 metrede Türkiye yedincisi, Ecenaz Kara 60 metrede Türkiye sekizincisi.

"Atletlerimiz gururumuz oldu"

Gençlerin spor yapmaları için belediye olarak her türlü desteği verdiklerinin altını çizen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “İzmir'in tek kadın atletizm takımı olan Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımımızın sporcuları başarılarıyla göğsümüzü kabartıyor. Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası'nda derece kazanan kadın atletlerimizi ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Atletizm Milli Takımı'na seçilen sporcumuz Rahime Tekin'in, Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'ndan da dereceyle döneceğine yürekten inanıyorum. Sporcularımızın elini hiçbir zaman bırakmayacak, onları her zaman destekleyeceğiz” dedi.