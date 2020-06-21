Gaziemir'in taziye evleri, hizmete girmek için gün sayıyor

Gaziemir Belediyesi; Aktepe, Emrez'de hizmete girmeye hazır hale getirilen taziye evinin ardından Binbaşı Reşatbey Mahallesinde de taziye evi inşası için temel attı. Sarnıç'ta yapılacak taziye evi için ise yer arayışı tüm hızıyla sürüyor.

Kısa zaman içerisinde hizmete açılacak taziye evlerinde yakınını kaybeden aileler başsağlığı ziyaretlerini kabul edebilecek. Cenaze sahipleri, taziye evlerinde mevlit okutup hayır yemekleri verebilecek. Aktepe ve Emrez Mahallelerinde halkın açılışını dört gözle beklediği taziye evinin tadilat çalışmaları tamamlandı. İç donanım malzemelerinin de yerleştirilmesinin ardından taziye evi vatandaşın kullanımına açılacak. Binbaşı Reşatbey Mahallesindeki taziye evi prefabrik olarak inşa edilecek. Temeli atılan taziye evinin, fabrikadaki üretim aşaması tamamlandıktan sonra montajı yapılacak. Ardından masa ve sandalye başta olmak üzere gerekli tüm iç donanım malzemeleri de belediye tarafından karşılanarak Gaziemirlilerin hizmetine açılacak. Taziye evlerinin, halkın kullanımına sunulmasıyla Gaziemir'in en önemli eksiklerinden biri daha tarihe karışacak.

Taziye çadırları da hizmette

Gaziemir Belediyesinin yakınını kaybeden ailelere hizmet vermek amacıyla satın aldığı taziye çadırları halkın kullanımına sunuldu. Demonte olan çadırlar, yakınını kaybeden ailelerin talebi doğrultusunda evlerinin bulunduğu sokağa ya da evlerinin bahçesine kuruluyor ve üç gün boyunca cenaze evinin önünde hizmet veriyor. Taziye çadırlarının hizmete alınmasıyla özellikle kış aylarında kötü hava koşulları nedeniyle cenaze evlerinde yaşanan sorunlar çözülmüş oldu.

"İyi günde de kötü günde de halkımızın yanındayız"

Cenaze, taziye hizmetiyle ve yakın zamanda hizmete aldıkları taziye çadırlarıyla yakının kaybeden vatandaşlara hizmet verdiklerini vurgulayan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Dikey yapılaşmayla birlikte evlerimiz küçüldü ve bu durum gelenek göreneklerimizi yaşatmamızın önüne engel olarak çıktı. Halkımızın kültürünü yaşatabilmeleri ve gelecek nesillere aktarabilmeleri için özel projeler yaşama geçiriyoruz. Bu kapsamda planladığımız projeler arasında yer alan taziye evlerimizi yakın zamanda halkımızın hizmetine sunacağız. Taziye evlerimizin hizmete girmesiyle yakınını kaybeden yurttaşlarımız, bir yandan acısını yaşarken diğer yandan taziye için yer aramak zorunda kalmayacak. Yurttaşlarımız, taziye evlerinde başsağlığı ziyaretlerini kabul edebilecek, mevlit okutup hayır yemeği verebilecek. Amacımız yurttaşlarımızın acısını bir nebze olsun hafifletmek, iyi günlerinde olduğu gibi dar günlerinde de onların yanında olmak” dedi.