Gaziemirli anneler İngilizce öğreniyor

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, annelerin İngilizce öğrenmesi için harekete geçilirken, bu kapsamda yakın zamanda bir kurs düzenleneceği ifade edildi.

Gaziemir Belediyesi, Gaziemir Kaymakamlığı ve bir dil kursunun iş birliğinde annelere İngilizce kursu düzenlenmesi için bir çalışma başlatıldı. İngilizce kursuyla kadınların dil becerilerini geliştirerek İngilizce öğrenmeleri ve çocuklarının eğitim hayatlarına destek olmaları amaçlanırken, kursa okula giden çocuğu olan ve çalışmayan annelerin başvurabileceği kaydedildi.

Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri olmak üzere hafta içi dört gün düzenlenecek kurs, 15 hafta sürecek. 12 kişilik sınıflarda düzenlenecek kurslar, 12.00-13.30 saatleri arasında gerçekleşecek. Ücretsiz olarak verilecek kursun 250 liralık eğitim malzemesi bedelini ise kursiyerler kendileri karşılayacak. Gaziemir Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursunda düzenlenecek kursun kayıtlarının da yine bu merkezden yapılacağı, kurs hakkında detaylı bilgiye ulaşmak isteyenlerin ise 0232 252 5333 numaralı telefonu arayarak detaylı bilgi alabileceği aktarıldı.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, kadının eğitiminin toplum için çok önemli olduğunu, bu nedenle belediye olarak bu yönde çalışmalara öncelik verdiklerini söyledi. Gaziemir'de yabancı dil öğrenimi konusunda dikkat çekici projeler ürettiklerini anlatan Başkan Arda, “İlçemiz, İzmir'in dünyaya açılan kapısı. Bu nedenle yabancı dil konusunu ilçe olarak bizim daha fazla önemsememiz gerekiyor. Hem iş olanakları açısından hem de dünyayı daha yakından takip edebilmek adına yabancı dilin iyi bilinmesi önemli bir gereksinim olarak karşımızda duruyor. Bu konuda öğrencilerimizin yurt dışında eğitim alması için verdiğimiz danışmanlık hizmetinin ardından şimdi de Gaziemirli annelere İngilizce konusunda katkıda bulunmak amacıyla yeni bir projede yer aldık" diye konuştu.