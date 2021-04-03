Gaziemirli çocuklar, 200 zeytini toprakla buluşturdu

Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kurs Merkezinde düzenlenen kurslara katılan öğrenciler ile öğretmenlerin başlattığı kampanya kapsamında 200 zeytin fidanının dikimi yapıldı.

Dünya Çocukları Barış ve Dostluk Ormanı'nda düzenlenen etkinliğe Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Etkinlikte Başkan Halil Arda, birçoğu ilk defa ağaç diken çocuklarla birlikte fidan dikti. Ağaçların dikimin ardından düzenlenen toplu fotoğraf çekiminde çocuklar, “Çevreyi güzelleştiren ağaçlardır, ağaçları güzelleştiren temiz çevredir” mesajının yer aldığı pankart açtı.

Çocuklara daha temiz bir çevre bırakmak, daha yeşil bir Gaziemir oluşturmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Halil Arda, “Küresel iklim krizi dünyamızın geleceğini tehdit ediyor. İklim krizinin etkilerini en aza indirmek, doğamızı korumak ve yeşil alanlarımızı artırmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda göreve geldiğimiz günden bu yana geçen 2 yıllık sürede 3 bin ağaç diktik. Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kurs Merkezimizde sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz ile öğretmenlerinin düzenlediği etkinlikte 200 zeytin fidanı diktik. Bu ağaçlar, geleceğimizin sahibi çocuklarımızla birlikte büyüyerek dünyamızı güzelleştirecek. Dünya, çocuklarımızın ellerinde daha yaşanılabilir bir yer haline gelecek. Zeytin ağaçlarımızın dikimine katkı koyan öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz başta olmak üzere, bu etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.