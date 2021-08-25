Gaziemirli öğrencilere çanta desteği

Eğitim alanındaki çalışmalarıyla öğrencilere destek olan Gaziemir Belediyesinin projeleri, öğrencilerin yüzünü güldürüyor. Yürütülen proje kapsamında öncelik ilkokula başlayan öğrenciler olmak üzere ortaokul ve lise öğrencilerine; içerisinde kolonya, bez maske, kalem ve not defterinin yer aldığı okul çantası dağıtımı yapılıyor. Gaziemir Belediyesine başvuran ve yapılan inceleme sonucunda ekonomik yönden dezavantajlı durumda olduğu belirlenen ailelerin çocukları bu destekten yararlanıyor.

Sosyal yardımlardan faydalanma koşullarını taşıyan aileler, belediye personeli tarafından telefonla aranarak adreslerine en yakın semt evine davet ediliyor.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla sosyal demokrat belediyecilik anlayışını yansıtan projelere ağırlık vermeye devam edeceklerini söyledi.