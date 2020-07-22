Gaziemirli öğrencilere tercih desteği

Gaziemir Belediyesinin dar gelirli öğrencilere destek vermek amacıyla ücretsiz eğitim hizmeti verdiği Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursu'nda, lise tercihi yapacak öğrencilere danışmanlık hizmeti verilmeye başlandı.

Liseye başlayacak öğrenciler, kurs merkezini ziyaret ederek rehber öğretmenlerden destek alabilecek. Öğrenciler, Liselere Geçiş Sınavı'nda aldıkları puana göre, rehber öğretmenlerin desteğiyle kendilerine uygun okulları belirleyebilecek. Gaziemir'de ikamet eden lise adayı tüm öğrenciler, 29 Temmuz tarihine kadar sürecek olan tercih danışmanlığı hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek. Danışmanlık hizmeti almak isteyen öğrencilere GAZİDEK Ana Kurs Merkezinde ve GAZİDEK Sarnıç Kurs Merkezinde hafta içi her gün 08.30-17.30 saatleri arasında randevuyla hizmet verilecek. GAZİDEK Ana Kurs Merkezindeki öğretmenlerle birlikte kendilerine uygun okulları belirlemek isteyen öğrenciler, 0232 251 85 12 numaralı telefonu arayarak randevu alabilecek. GAZİDEK Sarnıç Kurs Merkezinde görev yapan öğretmenlerden danışmanlık hizmeti almak isteyen öğrenciler ise 0232 281 56 64 numaralı telefondan randevu oluşturabilecek.