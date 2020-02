Gaziemirliler Şubat ayında da sanata doyacak

Gaziemir Belediyesi'nin Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında panel, tiyatrolar, konserler, sergiler düzenlenecek. Belediyenin etkinlik ajandasında Sevgililer Gününe özel etkinlikler de var.

Her ay düzenlediği ücretsiz kültür sanat etkinlikleriyle sanatseverlerin takdirini toplayan Gaziemir Belediyesi, Şubat ayı için de dolu dolu bir etkinlik programı hazırladı. Panel, tiyatro, konser ve sergilerle dolu etkinlik takviminde her yaştan ve her kesimden vatandaşın isteklerine cevap verecek etkinlikler yer alıyor. 14 Şubat Sevgililer Gününe özel konser ve sergi programlarının bulunduğu etkinlik ajandasında, Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler başta olmak üzere, ünlü sanatçıların sahne alacağı hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik tiyatro oyunları da yer alıyor.

Belediyenin Şubat ayı etkinlikleri kapsamında Köy Enstitüleri kurucusu, Milli Eğitim eski Bakanı Hasan Ali Yücel; ölümünün 59. yılında Gaziemir'de panelle anılacak. 26 Şubat Çarşamba günü Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenecek ‘Hasan Ali Yücel ve Laik, Demokratik ve Bilimsel Eğitim Paneline' CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Prof. Dr. Kemal Kocabaş ve Tuğrul Keskin konuşmacı olarak katılacak.

Atatürk Kültür Merkezi, şubat ayında da ünlü sanatçıları ve amatör sanat topluluklarını ağırlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Gaziemir Belediyesi'nin birlikte düzenlediği etkinlik kapsamında Süheyl Behzat Uygur Tiyatrosu oyuncuları, ‘Süt Kardeşler' isimli oyunlarını Gaziemirli seyirci için oynayacak. Oyunda Süheyl Behzat Uygur kardeşlerin yanı sıra ünlü sanatçılar Emine Ün, Nurten İnan, Ömer Yılmaz, Hakan Eke, Mesut Yılmaz ve Elif Gönlüm de karakterlere hayat verecek. Oyun, 12 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'de Gaziemir Atatürk Kültür Merkezinde sahnelenecek. Tiyatro Punta oyuncuları da Haybeden Gerçek Üstü Aşk oyunlarıyla 21 Şubat Cuma günü saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezinde tiyatroseverlerle buluşacak.

Özel güne özel etkinlikler

Belediyenin etkinlik takviminde 14 Şubat Sevgililer Gününe özel programlar da yer alıyor. Gaziemir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Sevgililer Günü Özel Konseriyle 13 Şubat Perşembe günü saat 20.00'de müzikseverlerle buluşacak. Şef Yılmaz Demirtaş yönetiminde Gaziemir Atatürk Kültür Merkezinde sahneye çıkacak belediye koristleri, sevda şarkıları seslendirecek. Gaziemir Belediyesi resim kursiyerlerinin eserleri de Sevgililer Günü Özel Sergisinde beğeniye sunulacak. Belediye hizmet binasının ikinci katında düzenlenecek serginin açılışı, 11 Şubat Salı günü saat 17.00'de yapılacak. Kursiyerlerin sevgiyi anlattıkları çizimlerinin yer alacağı sergi, 14 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.

Belediyenin seramik kursiyerlerinin, toprağa hayat vererek ortaya çıkardıkları eserler de özel bir sergiyle görücüye çıkacak. Seramik kursiyerlerinin çalışmaları 10-15 Şubat tarihleri arasında İzmir Ticaret Odasında sanatseverlerle buluşacak. Serginin açılışı 10 Şubat Pazartesi günü saat 15.00'te yapılacak.

Çocuklar da unutulmadı

Her ay çocuklara özel etkinlikler düzenleyen Gaziemir Belediyesi, Şubat ayı etkinlik takviminde de çocukları unutmadı. Minik tiyatroseverler; 18 Şubat Salı günü saat 18.30'da Atatürk Kültür Merkezinde sahnelenecek “Vitaminler mi, Mikroplar mı?” isimli oyun ile 26 Şubat Çarşamba günü saat 11.00 ve 14.00 olmak üzere iki seansta oynanacak “Robinson Crusoe” oyununu izleyebilecek. Eylül Çocuk Tiyatrosu oyuncuları; “Robinson Crusoe” isimli oyunlarını, 29 Şubat Cumartesi günü saat 11.00 ve 12.00'de Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezinde, Sarnıçlı çocuklar için sahneleyecek.

Etkinliklerin ücretsiz biletleri Gaziemir Atatürk Kültür Merkezi'nden temin edilebilecek.