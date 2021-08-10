İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gdz ekipleri elektrik direğinde mahsur kalan kediyi kurtardı

İzmir’in Konak ilçesinde gelen ihbar üzerine harekete geçen Gdz Elektrik ekipleri, gözleri görmeyen kediyi mahsur kaldığı elektrik direğinden kurtardı.

İzmir'in Konak ilçesinde gelen ihbar üzerine harekete geçen Gdz Elektrik ekipleri, gözleri görmeyen kediyi mahsur kaldığı elektrik direğinden kurtardı.


Olay, saat 17.00 sıralarında Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Gdz Elektrik Çağrı Merkezi'ne (186) 424 Sokak'ta bulunan elektrik direğinde bir kedinin mahsur kaldığına yönelik ihbar geldi. Bunun üzerine vakit kaybetmeden ihbar adresine gelen ekipler, elektrik direğinde mahsur kalan gözleri görmeyen kediyi mahsur kaldığı yerden sepetli araç yardımıyla kurtardı. Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu ve sahibine teslim edildiği belirtildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.