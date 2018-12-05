Gebelere klinik pilates

Gebelere doğum öncesi ve sonrası hastane ortamında klinik pilates eğitimi vereceklerini belirten Fizyoterapist Ezgi Filiz, "Klinik pilates ile hamileler, doğum korkularını yenerek doğuma hazır hale gelecek hem de fiziksel olarak kalça kasları kuvvetlenecek, duruş bozuklukları giderilecek ve bununla birlikte annelerimizin ağrıları da azalacak, zindelik kazanacaklar" dedi.

Klinik pilates eğitimi sayesinde anne adaylarının doğum korkusunu aşabileceğini söyleyen Fizyoterapist Ezgi Filiz, gebelerin doktor onayından sonra hamileliğin 12. ve 16. haftasında klinik pilatese başlayabileceklerini söyledi. Ezgi Filiz, "Klinik pilates, hamilelerimizin doğum korkusunu yenmelerinde doğru nefes teknikleriyle egzersiz yapmalarından dolayı oldukça yarar sağlıyor. Klinik pilates ile hamileler, doğum korkularını yenerek doğuma hazır hale gelecek hem de fiziksel olarak bütün kas gruplarını özellikle kalça bölgesi kasları kuvvetleneceği için doğumda aktif rol alacaklar, duruş bozuklukları giderilecek ve zindelik kazanacaklar" diye konuştu. Klinik pilatesin gebelere sadece doğum öncesi değil doğum sonrası da fayda sağlayacağını belirten Filiz, "Klinik pilates ile, gebelerimize doğum sırasında aktif rol alması ve doğru nefes taktikleriyle rahat bir doğum geçirmesini sağlayacağız. Yapılan egzersizlerden dolayı kasları kuvvetlenen gebeler, doğum sonrasında kendilerinde daha çabuk toparlanma görecekler" bilgisini verdi.

Klinik pilates ile doğum öncesi ve sonrası "sağlık"

Egzersizler sayesinde, kadınların doğum öncesi ve sonrası daha sağlıklı ve zinde olacaklarını belirten Filiz, şöyle konuştu: "Sadece doğum öncesi değil sonrasında da klinik pilatesi günlük yaşamlarına adapte edip, kadınların cinsel yaşamlarında da hızlı bir toparlanma sağlanacaktır. Anne adayı klinik pilateste öğrendiği solunum egzersizleri ile hem kendisinin hem de bebeğinin oksijenlemesini artıracaktır. Bu sayede daha sağlıklı bireyler yetişecektir." Hastanenin Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Besime Günel ise, anne sütü ve bebek bakımı gibi eğitimlerin yanında klinik pilates eğitimleri vermeye başlayacaklarını söyledi. Günel, "Fizyoterapist arkadaşlarımızla gebelerimize, doğum öncesi ve sonrası toparlanma ve fiziksel aktivitelerini tam anlamıyla yerine getirmek adına klinik pilatesi, eğitim programımıza dahil ettik" dedi.