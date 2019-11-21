"Gece diş sıkma problemi baş ve çene ağrısına yol açıyor"

Diş Hekimi Batuhan Hıdıroğlu, temelde stresten kaynaklanan gece diş gıcırdatma ve sıkma problemlerinin (Bruksizm) her 3 kişiden 2'sinde görüldüğünü belirterek, tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Gece diş gıcırdatma ve sıkma problemleriyle, ülkemizde de yaygın olarak karşılaşıldığını kaydeden Diş Hekimi Batuhan Hıdıroğlu, günlük yaşamın getirdiği stres sonucunda özellikle erişkinlerde bu sorunun daha çok yaşandığını söyledi.

Gece diş gıcırdatmasının eğer tedavi edilmezse sabah baş ve çene ağrısına yol açtığına dikkat çeken Hıdıroğlu, "Çeneyi açmada zorluk, dişlerde aşınma ve çenede klik sesine de neden oluyor. Burada çene kaslarına belli oranda botoks uygulayarak kasın gücünü azaltıyoruz. Böylelikle geceleri istemsiz olarak yaşanan diş gıcırdatma ve sıkma sorunun etkilerini de azaltıyoruz. Çene kaslarına uygulanan botoksun vücuda bir zararı bulunmuyor. Çiğneme ve yutmada herhangi bir soruna da yol açmıyor. Bu konuda uyguladığımız bir diğer yöntem ise gece plağı. Geceleri takılan bu plak tedavi edici bir nitelik taşıyor" diye konuştu.

15 dakikada sürüyor

Bir yıldır Narlıdere'deki muayenehanesinde ağırlıklı olarak implant cerrahisi, 20 yaş cerrahisi ve botoks konularında hizmet verdiğini dile getiren Hıdıroğlu, implant cerrahisi hakkında da şunları söyledi:

"Diş eksikliği önemli bir sorun. Hasta, başta çiğneme konusunda sorun yaşıyor. Eğer diş ağızda görünen bir noktadaysa estetik anlamda da kötü bir görüntüye yol açıyor. Bu nedenle estetik ve fonksiyon açısından implant yaptırmak gerekebiliyor. Genel sağlık durumu iyi seviyede olan kişilerde implant uygulaması yapılabilir. Kemik gelişimini tamamlayan kişilerde bu uygulamayı yapmayı tercih ediyoruz. Eğer kemik gelişimi tamamlanmadan yapılırsa sorunlara yol açabilir. İmplantta eğer kişinin sağlık durumu elveriyorsa üst yaş sınırı bulunmuyor. Aynı günde hem diş çekip hem de implant yapabiliyoruz. Ameliyat lokal anestezi altında yapılıyor. 15 dakika sürüyor. Ufak bir kesinin ardından implant yerleştiriliyor. İmplant burada diş kökü görevi görüyor. Daha sonra 3 aylık bir kaynama süresi var. Sonra kişiye özel alınan ölçülerle üzerine kalıcı olarak bir diş protezi yerleştiriliyor."