İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gece kulübünde silahlı çatışma: 2'si ağır 3 yaralı

İzmir’in Tire ilçesindeki bir gece kulübünde çıkan silahlı çatışmada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

İzmir'in Tire ilçesindeki bir gece kulübünde çıkan silahlı çatışmada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.


Olay, bugün sabaha karşı saat 04.20 sıralarında Tire'ye bağlı Yeniçiftlik Mahallesi'nde bulunan bir gece kulübünde yaşandı. İ.Ç., M.Ç. ve S.G. isimli şahıslar iddiaya göre gece kulübünün giriş kapısının önünde beklerken içinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bulunduğu bir otomobil şahısların yanına yaklaştı ve içindekiler silahlarını ateşledi. Çıkan çatışmada yaralanan 3 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan İ.Ç. ve M.Ç. İzmir Yeşilyurt Hastanesine sevk edildi. Jandarma olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan ele geçirdi. Olayda kullanılan otomobil jandarmanın incelemeleri sonucu tespit edilirken, kayıplara karışan faillerin yakalanması için geniş yönlü çalışma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.