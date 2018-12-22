Geçmişteki oyunların anlatıldığı çocuk kitabına büyük ilgi

İzmir'de, Aliağa Kent Kitaplığı'nın çocuk dizisinden çıkan ilk yayını, "Aliağa ve Çevresinde Oynanan Geçmişten Günümüze Çocuk Oyunları" dağıtıma çıktığı ilk günlerden itibaren büyük ilgi gördü.

Aliağa Belediyesi tarafından ilk kez tamamen özgün bir tasarımla hazırlanan ve Aliağalı çocuklara yılbaşı armağanı olarak hediye edilen "Aliağa ve Çevresinde Oynanan Geçmişten Günümüze Çocuk Oyunları" kitabını başta çocuklar dahil olmak üzere tüm kesimlere ulaşabilmesi için dağıtım çalışmaları sürüyor.

Renkli içeriğe sahip 80 sayfalık kitapta; topaç, çelik çomak, bezirgânbaşı, misket, saklambaç gibi geçmiş zamanların sokak oyunları gelecek nesillere yeniden öğretiliyor.

Tüm kesimlerce büyük bir beğeni toplayan kitabın dağıtımına Aliağa'daki anaokullarından başlandı. Anaokulu öğrencilerini mutlu eden eğitimciler tarafından ise büyük takdir toplayan kitap; Aliağa'da faaliyetlerini sürdüren sivil toplum kuruluşlarına, siyasi parti temsilciliklerine, kütüphanelere ve muhtarlıklara da hediye edildi.

Kitabın çocuğun zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Aliağa Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Serdar Berk, "Çocuk oyunları kitabı geçmiş kültürümüzün önemli bir parçası olan sokak oyunlarını yeniden çocuklarımıza aktaracak. Bu açıdan bakıldığında çok değerli ve başarılı bir çalışma olduğunu düşünüyorum" dedi.

Aliağa'da ilk kez çocuklara yönelik bir yayın çıkartılmasından dolayı memnuniyet duyduğunu dile getiren Mali Müşavir Selim Erkmen da, şöyle konuştu:

"Çok güzel bir araştırma olmuş. Kitabı incelerken çocukluğuma geri döndüm. Her sayfasında çocukluğumun renkli günlerini yeniden hatırladım. Çalışmalarından ötürü Aliağa Belediyesi'ne teşekkür ederim."