Gediz Deltasının geleceği ele alındı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Doğa Derneği iş birliğinde, "UNESCO Dünya Mirası Yolunda Gediz Deltası" isimli çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştayda, deltanın korunması için yapılması gerekenler ele alındı, Gediz Deltasında milyonlarca canlının barındığı ve herkesin deltayı görmesi gerektiği ifade edildi.

İzmir'de, Gediz Deltası'nın korunması için yol haritasının belirleneceği "UNESCO Dünya Mirası Yolunda Gediz Deltası" isimli çalıştay, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi toplantı salonunda düzenlendi. Gediz Deltası film gösterimi başlayan çalıştayın açılış konuşmasını Doğa Derneği Koruma Koordinatörü Itri Levent Erkol yaptı. Erkol, Gediz Deltasının her İzmirlinin gidip görmesi gereken bir alan olduğunu söyleyerek, "Deltayı basında, televizyonda, sosyal medyadan olumsuz durumlarla duyduk; ancak bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'inde katkılarıyla alanı konuşmak için bir araya geldik. Dünyada flamingo nüfusunun yaklaşık yüzde onuna ev sahipliği yapıyor. Etrafındaki çeşitli ve her yerde göremeyeceğimiz canlıları barındırıyor. Doğayla Gediz Deltası ile karşılaşmanızı tavsiye ederim. Gediz Deltasını geleceğe nasıl taşıyacağız bunu konuşacağız. Ülkemizde ne yazık ki henüz UNESCO doğa mirası alanı ilan edilmiş değil. İzmir'in Gediz Deltasına yapılan çalışmalar sonucunda UNESCO doğa mirası kriterlerini sağladığını uzmanların yaptığı tespitlerle ortaya konmuştur" dedi.

"Doğayla iç içe olabileceğiniz bir alan"

Erkol, şöyle devam etti:

"Bunu birçok yerde dile getirdik, maalesef bir adım atılmadı; ancak Tunç Soyer olumlu bir adım atarak birlikte geleceğe taşımak adına çalışma başlattı. Gediz Deltası İzmirli her yurttaşın gidip görmesi gereken alanlardan biridir. Ne yazık ki hep İzmir kuş cenneti algısıyla gidip görülemez, içeriye girmesi yasak; çok uzakta bir alan gibi lansa edildi. Bir toplu taşıma aracıyla bile Mavişehir'e gittiğinizde güney deniz deltasına ulaşabilirsiniz. Doğayla iç içe olabileceğiniz bir alan. Akademimizin farklı branşları için sadece biyolojik ve tarım bilimleri değil çeşitli bölümler içinde uygulama ve laboratuvar özelliği taşımaktadır."

"Bugün deltanın milyonlarca canlının yaşam alanı olduğunu biliyoruz"

Erkol'un ardından konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, Gediz Deltası üzerine titrenmesi gereken bir konu olduğunu, deltanın uzun yıllar gereksiz bir bataklık olarak görüldüğünü söyleyerek, "Bugün deltanın milyonlarca canlının yaşam alanı olduğunu biliyoruz. Gediz Deltası'nın UNESCO dünya mirası olması, geleceğinin korunabilmesi açısından önemli. Deltanın dünya mirası olma sürecini Büyükşehir Belediyesi olarak sahiplendik. Hazırlıklarımızı yaparak dün Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderdik. Bundan sonra deltanın geçici listeye alınması ve ardından UNESCO dünya mirası alanı olması için gereken tüm çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

Gediz Deltası çalıştayına Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün yanı sıra; akademisyen, öğrenci, mühendis, sivil toplum kuruşlarının temsilcileri ve büyükşehir belediyesi çalışanları katıldı.