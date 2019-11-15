Gediz Elektrik Basketbol Takımı, lösemili çocuklar için maske takarak farkındalık oluşturdu

Kurumsal şirketlerin çalışanlarından oluşan basketbol takımlarının katılımıyla organize edilen Tek Pota Basketbol Ligi'nin 5. haftasında Gediz Elektrik ve Sun Chemical Takımları oyuncuları, LÖSEV 'in öncülüğünde anılan 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında “Maskemi Takarım, Farkındalık Yaratırım!” sloganı ile sahaya çıktı. İzmir Örnekköy Zübeyde Hanım Arena'da 8 Kasım Cuma günü gerçekleşen maçta, lösemili çocuklarımızın hastalığına empati ile yaklaşmak ve farkındalık sağlamak amacıyla oyuncular maske taktı ve konuya ilişkin LÖSEV 'in pankartını taşıyarak parkeye beraber çıktılar. Gediz Elektrik ve Sun Chemical çalışanları da maça katılımları ile destek verdi. Gediz Elektrik maçta Sun Chemical'ı 25-15 mağlup etti.