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Gediz Elektrik CBÜ'deki konferansa enerji kattı

Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) İktisat Kulübü tarafından organize edilen “Choose Your Department ‘18” konulu konferansa, Aydem ve Gediz Elektrik İcra Kurulu Üyesi ve Satış Direktörü Hayrettin Üçüncü, “İyi Bir Kariyer İçin Başarı Yol Haritası” temalı sunumu ile katıldı.



CBÜ Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezinde düzenlenen konferansta katılımcılara enerji piyasası hakkında detaylı bilgi veren Üçüncü, yapmış olduğu konuşmada özellikle öğrencilere, başarının herkesin istediği, ancak az kişinin elde edebildiği bir sonuç olduğunu söylerken, başarılı bir kariyer için neler yapmaları gerektiği konusunda yol gösterici açıklamalarda bulundu. Üniversite öğrencileriyle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Üçüncü, etkinliği düzenleyen CBÜ İktisat Kulübü öğrencilerine teşekkürlerini iletti. Konferans sonunda İktisat Kulübü öğrencileri Üçüncü'ye teşekkür belgesi takdim ederken, kendilerini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

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