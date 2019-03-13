Gediz Elektrik İletişim Merkezi çalışanlarından sınıf kitaplığı

Gediz, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Denizli'de bulunan iletişim merkezi çalışanlarının bağışlarıyla topladığı kitaplarla, İzmir Bayraklı Milli İrade Ortaokulunda “Gediz Sınıf Kitaplığı” oluşturdu.

Bayraklı Kaymakamlığı, Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gediz arasında imzalanan etkinlik protokolü kapsamında sosyal sorumluluk projelerinin ilki gerçekleştirildi. “Bir Kitap Paylaş Geleceğe Enerjimiz Kalsın” sloganı ile hayata geçirilen kitap bağışı projesine katılımın oldukça yoğun olduğu açıklandı. İletişim merkezi çalışanlarının bağışlarıyla toplanan kitaplar sayesinde Milli İrade Ortaokulunda Gediz Sınıf Kitaplığı oluşturuldu. Gediz Sınıf Kitaplığı'nın teslim törenine Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Şuayip Üner, Şube Müdürü Zülfikar Türe, Milli İrade Ortaokulu Müdürü Yaşar Cihan Ünal, okul öğretmenleri ve öğrencileri, Gediz Bölge Yöneticisi Hüseyin Ak ve iletişim merkezi çalışanları katıldı.

Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Şuayip Üner konu ile ilgili olarak şunları söyledi: “Milli Eğitim Müdürlüğü olarak sosyal fayda anlayışı taşıyan projeleri önemsiyoruz. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi okullarımızın kitap ve kitaplık ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Gediz ile bu protokolü hayata geçirdik.”

Milli İrade Ortaokulu Müdürü Yaşar Cihan Ünal ise yaptığı konuşmada, hem İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne hem de Gediz'e teşekkürlerini dile getirdi. Toplanan kitaplar, Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü onayından geçtikten sonra Gediz Sınıf Kitaplığı içerisinde öğrencilerin kullanımına sunuldu.