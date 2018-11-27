Gediz Elektrik, yeni müşteri ilişkileri merkezini açtı

Gediz Elektrik, İzmir'in gelişen ilçesi Bayraklı'da bulunan Manavkuyu Mahallesi'nde açtığı yeni Özkanlar Müşteri İlişkileri Merkezi (MİM) ile hizmet ağını genişletmeye devam ediyor.

Elektrik tedarik faaliyetleri kapsamında, dijital kanallar üzerinden yenilikçi çalışmalarını hayata geçirmeye devam eden Gediz, Müşteri İlişkileri Merkezi (MİM) sayısını ve hizmet kalitesini artırırken, Özkanlar'da açılan yeni MİM'i ile de müşterilerinin ödeme işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde yapmalarını hedefliyor.

Manavkuyu Mahallesi, Mustafa Kemal Caddesi üzerinde yeni açılan Özkanlar MİM, hafta içi 08.00-18.00 saatleri arasında fatura tahsilatına yönelik vezne işlemleriyle ilgili konularda hizmet verirken, Gediz, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda müşteri ilişkileri merkezlerinin sayısını artırmayı hedefliyor.