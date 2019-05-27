Geleceğin balerinleri izleyenleri büyüledi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Fuar Anat Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen gösteride açılış konuşmasını yapan Hülya Şeren Nüfusçu, "Bu gün koskoca bir yılı birlikte bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnanın dünyanın en güzel duygusu çocuklarla birlikte olabilmek. Çocuklarımız bu gün yaşayacaklarını, yaşamları boyunca asla unutamayacaklar, onların hayatlarında unutamayacakları birer anı olarak kalacaktır. Aynı duyguyu siz anne babalar da yaşayacaksınız. Çocuklarımız bir yıl boyunca emek verdikleri çalışmalarını sergilemekten, sizler de yağmur çamur demeden çocuklarınızı bu sanat çalışmasına taşımanın sonunda çocuklarınızın bir sanat sahibi olmalarından çok mutlu olacaksınız. Bizler de beklide geleceğin balerinlerini, verdiğimiz davranışları kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sonuçta çocuklarımız, ailelerimiz ve biz hepimiz mutlu olabiliyoruz. İşte sanatın en güzel yanı da bu. Herkesin memnun olabilmesidir" dedi.

Gösterilerde değişik yaş gruplarında bireyler ve gruplar halinde sergilenen bala gösterileri izleyenlerden bol alkış aldı.