Geleceğin iletişimcileri mesleklerini tanıdı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İletişim Fakültesinin gelenekselleştirdiği 'İletişim Atölyesi' etkinliğinin 9'uncusu, bu yıl 14 farklı liseden 116 genci, iletişim profesyonelleriyle bir araya getirdi. Medya, belgesel ve reklam konularındaki atölye çalışmalarına katılan lise öğrencileri, aldıkları temel bilgilerin ardından kendi projelerini gerçekleştirme imkânı buldu.

'9. İletişim Atölyesi'ne katılan gençler, İEÜ İletişim Fakültesinin 'Halkla İlişkiler ve Reklamcılık', 'Medya ve İletişim' ile 'Sinema ve Dijital Medya' bölümleri akademisyenlerinin gözetiminde; reklamcılık, medya ve belgesel sinema alanlarında çalışmalar yaptı. İlgi alanlarına göre atölyelerini seçen öğrenciler, temel eğitimin ardından uygulamalı çalışmalar gerçekleştirdi. İki günlük atölyenin sonunda gençler, ortaya çıkardıkları reklam kampanyalarını, video yapımlarını ve kısa belgeselleri sundu.

Gençler iletişim dünyasını tanıdı

İEÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu, gençlerin meslek seçimlerinin geleceklerini şekillendireceğine dikkat çekerek, öğrencilerin iki gün boyunca iletişim sektöründeki çalışma alanlarını deneyimlediğini söyledi. Uzunoğlu, “Gençlerimiz, iletişim dünyasını yakından tanıdı. Medya atölyesinde profesyonel bir ortamda video yapımını, kamera önünde konuşmayı, radyo stüdyosunda podcast kaydı yapmayı deneyimledi. Belgesel atölyesinde de belgesellerde hikâye anlatımı ve sinema dilini öğrendi. Reklam atölyesinde ise, reklam kampanyalarının nasıl tasarladığına tanıklık etti. Gençlerimiz böylece iletişim sektörüne dair uygulamaları, yakından tanıma ve deneyimleme şansı yakaladı” dedi.