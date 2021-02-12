Geleceğin meseleleri geleceğin meslekleri olacak

Yaşar Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Değişen Dünya Düzeninde Kariyer Planlaması' başlıklı çevrim içi söyleşiye katılan MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut, geleceğin meselelerinin geleceğin meslekleri haline dönüşeceğine işaret etti. Prof. Dr. Erkut, toplumların en büyük sorunları arasında gösterilen şehirleşmenin hızlanması, demografik değişimler, iklim değişikliği gibi sorunların iş yaşamında nasıl fırsata dönüşebileceğini anlattı.

MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı, İstanbul Erkek Lisesi Eğitim Vakfı, Kariyer Planlama Derneği ve Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erhan Erkut, Yaşar Üniversitesi tarafından çevrim içi düzenlenen "Güncel Bilim ve Sanat Söyleşilerine" konuk oldu. Son yıllarda Türkiye'de girişimcilik ve yetkinlik gelişimi konularında aktif olarak çalışmalar sürdüren Prof. Dr. Erhan Erkut, "Türkiye'de piyasanın ihtiyaçları ile üniversite kontenjanları arasındaki ilişki zayıf. Üniversiteler, iş dünyasının ihtiyaçlarına daha çok kulak vermeli. Gençlerin iş bulabilmesi için önemli olanın yetkinlikler ve beceri olduğunun farkındayız" dedi.

Yaşlılık ile ilgili meslekler

Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine bakıldığında dünyayı şekillendirecek 5 büyük eğilim bulunduğunu belirten Prof. Dr. Erkut, "Bunlar aynı zamanda toplumun en büyük sorunları. Öğrencileri bunlara hazırlamamız gerekiyor. İlk olarak baktığımızda küresel ekonomik güç batıdan doğuya doğru kayıyor. 2010'da çıkan ve 1 milyar dolar değerlemeye ulaşmış şirketlere bakın. Eskiden ilk sıralarda sadece ABD olurdu. Şimdi ilk 3'te Çin şirketleri var. 4'üncü sırada Elon Musk'un SpaceX şirketi geliyor; yani ekonomik güç doğuya kayıyorsa gelecekte işler de ağırlıklı olarak doğuda olacak. İkinci yabancı dil artık Çince olmalı. Daha sonra Korece veya Japonca. İkinci önemli faktör, demografik değişimler. Dünya Sağlık Örgütü 65 yaş üstünü yaşlı olarak tanımlıyor. Türkiye'de yaşlı nüfusu 2070 yılında nüfusun yüzde 27'sini oluşturacak. Çok net söylüyorum şu anki üniversite öğrencilerinin en az 4'te 1'i yaşlılık ekonomisi üzerine çalışacak. Yaşlı hemşiresi, yaşlı beslenmesi, yaşlı egzersizi, robotik kol, GPS sistemlerine kısacası yaşlılıkla ilgili her şeye şimdiden kafa yormak lazım" diye konuştu.

Üçüncü önemli faktörün şehirleşmenin hızlanması olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Erkut, "Şehir nüfusu kırsal nüfusu geçti. Şehirlerle ilgili her türlü sorunlarla uğraşmak gerekiyor. Bilgisayar mühendisliği mezunu isen trafik mühendisliğine, elektrik- elektronik mezunu isen görüntü veya kameralar işine yönelmen gerekiyor. Endüstri mühendisi isen trafik optimizasyonuna, inşaat mühendisi isen kavşak tasarımlarına, ziraat mühendisi isen dikey tarım gibi konulara eğilmelisin. Dördüncü faktör ise teknolojideki gelişmeler. İlerde hukuk öğrencisi de olsan psikoloji öğrencisi de olsan kodlama öğrenmen gerekiyor. Türkiye'ye hukukta yapay zekayı senin getirmen lazım. ABD'nin yapay zekasını alıp hukuk alanında kullanamazsın. Son olarak da temiz enerji konusunda çalışmalıyız. Pek çok mühendislik bu alana yönelebilir. Kısacası geleceğin meselelerine kafa yormak gerekiyor. Diplomanın raf ömrü 5 sene. Kendinizi üniversite tercihine değil geleceğe hazırlamalısınız. Kariyer planlarken, 'ne yapmayı seviyorsun', 'nede iyisin', 'nasıl para kazanabilirsin' ve 'dünyanın neye ihtiyacı var' bu 4 önemli soruyu kendine sormalısın" bilgisini verdi.

"Yapay zekanın dokunamayacağı alanlar da var"

Yapay zekanın günümüz mesleklerine etkisine de değinen Prof. Dr. Erkut, "Sadece kol gücüyle bir şeyler yaparak para kazanma alanları daraldı; ancak yapay zekanın dokunamayacağı alanlar da var. Bunlar duygusal zeka, insan ilişkileri ve psikolojik sermaye. Teknolojiden anlayan ve yapay zekayı yönlendirebilecek olan insanlara olan ihtiyaç patlayacak. Ama toplumun yüzde 30'u işlevsiz kalacak" dedi.

Prof. Dr. Erhan Erkut'a göre büyüyecek sektörler ve alanlardan bazıları ise şunlar; temiz enerji, atık işleme, sağlık, boş zaman yönetimi, güvenlik, finansal planlama, şehirlerde tarım, lojistik, büyük veri analizi, siber güvenlik, yapay zeka, 3D baskı, iş zekası, nanoteknoloji, mobil uygulamalar