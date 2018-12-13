Geleceğin muhasebecileri ilçedeki bazı kuruluşları gezdi

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman Alanı öğrencileri; Aliağa Belediyesi, Aliağa Sosyal Güvenlik Kurumu Vergi Dairesi, Aliağa Ticaret Odası'na Aliağa Şoförler ve otomobilciler Esnaf Odası ve Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret etti

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman Alanı öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde bir dizi ziyaret yaptı. İlerde çalışabileceği ortamları yerinde gören öğrenciler bu kapsamda; Aliağa Belediyesi, Aliağa Sosyal Güvenlik Kurumu Vergi Dairesi, Aliağa Ticaret Odası'na Aliağa Şoförler ve otomobilciler Esnaf Odası ve Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından ağırlandı. Ziyaretlerde yetkililer, yapılan işlemler, kurumların işleyici, hangi kurumun nasıl hizmet verdiği gibi öğrencilere bilgi verdi. Gezi sırasında öğrenciler, kurumlardaki görevlilerle hatıra fotoğrafı çekildi.