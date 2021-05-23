Geleceğin reklamcıları AW'da buluştu

Farklı şehir ve üniversitelerden katılımcıların yer aldığı çalıştay, 3 gün boyunca öğrencilere büyük deneyim kazanma fırsatı sundu.

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü tarafından bu yıl 7.'si düzenlenen AW! Reklam Çalıştayı'nda, farklı üniversite ve sektörden önemli isimler öğrencilerle buluşurken söyleşiler ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Jimmy Key firmasının katkılarıyla gerçekleşen ve 1,618 Agency Ajans Başkanı Sefa Karahan ile Reklam Fotoğrafçısı Fethi İzan'ın, dijital çağın sektör üzerindeki etkileri hakkında verdiği konferans ile başlayan çalıştaya, 5 üniversiteden farklı bölümlerden 30 öğrenci katıldı. Açılışta konuşan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevda Alankuş, çevrimiçi buluşmaların hayatımızın bir parçası haline geldiğini belirtti. Alankuş, çalıştaya bugüne kadar 30 üniversiteden 300'e yakın öğrencinin katılarak sektör temsilcileri ile buluşup deneyim kazanma fırsatı bulduğunu söyledi.

Çalıştayda pek çok üniversiteden öğrenciler bir araya geldi. Katılımcı öğrenciler; tamamı sektör temsilcilerinden oluşan Sinem Kaya, Ataberk Akalın, Yiğit Tümer, Sertaç Ali Özgür, Tuğkan Cabbar ve Alican Kılıçoğlu mentörlüğünde, Jimmy Key firması için “Çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik” temalı bir reklam kampanyası hazırladı. Öğrenciler karma gruplar halinde, partner firma tarafından verilen ön sunum üzerine üç gün boyunca çalışarak kampanyalarını oluşturdu. Sunumlarını; Jimmy Key Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, Sun Grup Kurumsal İletişim Grup Müdürü Gizem Dağ, 1,618 Agency Ajans Başkanı Sefa Karahan, Fikirfikir Adworks Ajans Başkanı Can Zibil ve Publicis İstanbul Stratejik Planlama Direktörü Berkay Başer'den oluşan jüriye yapan öğrenciler, değerlendirmenin sonunda birinci, ikinci ve üçüncü olarak ödüllendirildi. Birinci olan gruptaki öğrenciler ayrıca, Jimmy Key firmasında staj yapma imkanı da kazandı.