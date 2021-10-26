Geleceğin sanatçılarından 29 Ekim konseri

Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi, Cumhuriyet'in 98. yılına özel bir konser düzenlerken, öğrencilerin performansları büyük beğeni topladı.

Geleceğin bilim insanları ve sanatçılarını yetiştiren Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezinin öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında önemli bir programa ev sahipliği yaptı. Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezinde Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve öğrenci velilerinin katılımıyla gerçekleşen konser, merkezin sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlandı. Konserde öğrenciler viyolonselden bateriye, piyanodan gitara birçok müzik aletiyle yeteneklerini sergilerken; koro, dans gösterileri ve “Kurtuluş ve Atatürk” temalı drama etkinliği izleyicilerden büyük alkış aldı. Etkinliğin sonunda öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla hep bir ağızdan İzmir Marşını söyledi. Konserin ardından Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, öğrencilere başarı belgelerini takdim etti.