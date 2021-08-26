Geleceğin şehir plancıları Selçuk'ta buluştu

İzmir'in Selçuk ilçesi, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden gelen şehir planlama öğrencilerine ev sahipliği yaptı.

Türkiye'nin farklı üniversitelerinden gelen ve geleceğin şehir plancısı öğrenciler için düzenlenen yaz eğitim kampı, Selçuk Pamucak Sahili'nde devam ediyor. TMMOB Şehir Plancıları Odası Başkanı Gencay Serter de, öğrencilere yönelik bir söyleşi yaptı. Gencay Serter, Selçuk'un çeşitli kültürel ve doğal özellikleri açısından Türkiye'de bulunan nadir alanlardan biri olduğunu belirterek, "Selçuk, Türkiye'nin en özel tarımsal kalkınma projelerinin hayata geçtiği, tarım kadar turizmin de güçlü olduğu, plancılar olarak bizim çalıştığımız bütün sektörlerin özgün örneklerinin yaşandığı bir yerdir. Biz de bu kampta sunuşlarımızda ekoloji, gıda güvenliği, tarım, doğal ve kültürel koruma, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konular üzerine konuşuyoruz” dedi.

Başkan Sengel, öğrencilere Selçuk'u anlattı

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de, 21-28 Ağustos tarihleri arasında geleceğin şehir plancıları için düzenlenen kamptaki söyleşiye konuk oldu.

Öğrencilere Selçuk'u anlatan Başkan Sengel, "Efes Selçuk mücavir sınırları dahilinde kentsel sit alanları, doğal sit alanları ve arkeolojik sit alanlarını barındıran, aynı zamanda tarım alanları bulunan bir kent. Bu anlamda bu kentin kendine özgü bir yapılanmaya ve yapılaşmaya sahip olması çok büyük önem arz ediyor. O yüzden bizim tarihi, ekolojik dengeyi, kentin siluetini koruyan şehir plancılarına ihtiyacımız var” dedi.

"Sizlerden ricam öncelikle bir kentte yaşayan halkın neye ihtiyacı olduğuna bakmanız"

Bir kentin bütünsel olarak planlanması açısından şehir plancılarının önemli olduğunu ifade eden Başkan Sengel, "Benim sizlerden ricam geleceğin şehir plancıları olarak öncelikle bir kentte yaşayan halkın neye ihtiyacı olduğuna bakmanızdır. Sizlerin yarın bir gün vereceği kararlar, çizeceğiniz yolların genişliğinden atabileceğiz herhangi bir adıma kadar gerçekten sizlerin bir kentin kaderini belirleyeceğinizi beyan etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından geleceğin şehir plancılarının sorularını cevaplayan Başkan Sengel, şehir plancılarının düşüncelerinin belediye projelerindeki rolü üzerine sorulan soruya, "Bir belediye başkanının her konuya tamamen hakim olması mümkün değil. Sadece şehir plancılarının değil belediyede görev yapan mimar, mühendis ve teknik noktada çalışan her personel ile birlikte karar alıyoruz. Bu yüzden ben sizlerden başkalarının size dayattıklarını değil gerçekten olması gerekeni yapmanız konusunda ricada bulunuyorum" diyerek cevap verdi.

Selçuk'un doğru ve kent kimliğine uygun bir şekilde gelişmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Sengel, öğrencilere Selçuk'ta hayata geçen tarımsal kalkınma hamlesi hakkında da bilgi verdi.

Bir ülkenin ürettikçe kendine yetebileceği, kendine yetebildikçe gelişebileceğini belirten Başkan Sengel, "Biz Köy Enstitüleri'nden ilham alarak özellikle çocukların tekrar toprakla buluşmalarını, üretimin kıymetini anlamaları, gıdanın ne kadar önemli olduğunu kavramaları noktasında bir adım attık. Bu adım gittikçe de büyüyor. Önce yerel tohumlarımızı bulduk. Efes Selçuk'un eski kara karpuzunun tohumunu bulduk. O yerel tohumlarla üretime başladık. Ürettiklerimizi fideye dönüştürdük. Onları üreticilere teslim ettik. Üreticilerin doğru tarım teknikleriyle üretim yapmalarını sağladık. Sulak alanlarımızda manda yetiştiriciliğine tekrar başladık. Tarıma bakış açımız şu ki; Türkiye Cumhuriyeti'nin tez bir şekilde eğitim, üretim ve çağdaşlaşma noktasında fabrika ayarlarına dönmesi lazım. Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde biz bunu yapmak üzere yola çıktık” dedi.