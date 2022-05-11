Geleceğin yazarları Aliağa'da yetişiyor

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ‘Küçük Eller Güçlü Kalemler' sloganı ile başlattığı ‘Geleceğin Yazarları Projesi' Aliağalı öğrencilerden de büyük ilgi gördü. Proje, öğrenciler ve edebiyat arasında köprü oluşturarak çocukların ifade güçlerini artırmayı ve Türkçe'yi daha iyi kullanabilmelerini amaçlıyor.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ‘Küçük Eller Güçlü Kalemler' sloganı ile başlattığı ‘Geleceğin Yazarları Projesi' Aliağalı öğrencilerden de büyük ilgi gördü. Öğrenciler proje kapsamında yaptıkları çalışmalarda kelime dağarcıklarını geliştirerek zihin aktivitelerini kağıda döküyor. Çalışmalarda özgün yazma, düşünme biçimi ile kelime kullanma kabiliyetinin geliştirilmesi de hedefleniyor. Projeye Aliağa'dan ortak olan Helvacı İlkokulu öğrencileri ‘Helvacı'dan Hikayeler', Şehit Murat Coşkun Ortaokulu öğrencileri ise ‘Çiçek Açan Kalemler' adlı eserlerini okuyucu ile buluşturdu. Şehit Ahmet Özsoy İmam Hatip Ortaokulu, Atatürk İlkokulu ve Aliağa Ortaokulu öğrencileri yazım süreci tamamladıktan sonra eserlerini dijital olarak yayınlayacak.

Şehit Murat Coşkun Ortaokulu öğrencileri, öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışına katılan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a ‘Çiçek Açan Kalemler' adlı eserlerini hediye etti. Geleceğin yazarlarını tebrik eden Başkan Serkan Acar, öğrencilere başarılar diledi.