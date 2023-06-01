Geleceğin yazarları İzmir'de buluştu

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan “Geleceğin Yazarları Projesi” ile kendi kitaplarını yazan 345 okuldan 17 bin öğrenci, ilk imza günlerini Alsancak Tren Garı'nda düzenledi.

Geçten yıl 180 okuldan 9 bin öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilen “Geleceğin Yazarları Projesi” çerçevesinde öğrenciler, birbirinden değerli eserlerini Konak Meydanı'nda İzmir halkıyla buluşturmuştu. Bu yıl 345 okuldan 17 bin öğrencinin katılım gösterdiği projede, alanında uzman akademisyenlerle birbirinden faydalı eğitimler gerçekleştirildi ve öğretmenlerin rehberliğinde çocukların hayalleri ve düşünceleri sayfalara bir kez daha döküldü. Küçük ellerin güçlü kalemleriyle verdikleri özgün eserler kitaplaştırdı. Bu yıl ikincisi düzenlenen “Geleceğin Yazarları Kitap Fuarı”, İzmir'le özdeşleşen yapıların başında gelen tarihi Alsancak Garı'nda İzmir halkıyla buluştu. Fuara İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentür de katıldı.

“Anlayabilmenin yolu okumaktan geçer”

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentür, “Bu çok kıymetli bir proje. Anlayabilmenin yolu okumaktan geçer. Biz maalesef az okuyan ve okuduğu nispette az yazan bir milletiz. Önce kendimizi tanımamız lazım. Kendimizi tanımanın ilk adımı da bizi biz yapan değerleri okumak. Başka uluslara da insanlık değerlerimizi aktarmamız lazım. Bunun yolu da okumaktan geçiyor. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Milletimizin geleceği, milletimizin umudu gençlerimiz. Onlar ne kadar donanımlı olarak yetişirse ülkemizin geleceği de o kadar parlak olur” dedi.

“Gelecek yıllara kalıcı eserler bırakmayı hedefliyoruz”

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentür, “Eğitimin en büyük amacı, öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarmak, farkındalık oluşturmaktır. İlkokul çağındaki çocuklarımızın yazma ve okuma becerilerini geliştirmek, onları yüreklendirmek adına bu projeyi düzenledik. İleride çocuklarımız büyük şair, yazar olacak ve ‘İlk imza törenimizi daha ilkokulda gerçekleştirdik' diyecekler. Bu proje uzun soluklu bir proje. Gelecek yıllara da kalıcı eserler bırakmayı hedefliyoruz. Eğitimin temel amacı geleceğe not düşmektir. Biz bu düşülen notu görünür hale getirdik” diye konuştu.

Kurulan stantlarda kitaplarını sergileyen öğrenciler, kitapları hakkında birbirleriyle fikir alışverişinde bulunma imkanı buldu.