Geleceğin yıldızları Karşıyaka'da yarışıyor

Gençleri kültür ve sanata yönlendirmek için çalışan Karşıyaka Belediyesi, 5'inci kez ‘Liselerarası Müzik Yarışması' düzenliyor. İzmir genelindeki tüm liselere açık olan para ödüllü yarışma için 1 Şubat'a kadar başvuru yapılabileceği belirtildi.

Karşıyaka Belediyesi, lise çağındaki gençleri kültür-sanat faaliyetlerine teşvik etmek ve yeteneklerini sergilemelerine fırsat tanımak amacıyla ilk kez 2015 yılında gerçekleştirdiği Liselerarası Müzik Yarışmasını geleneksel hale getirdi. 5'incisi yapılacak yarışmanın, yine İzmir'deki tüm liseli müzik gruplarına açık olacağı, yarışmaya katılmak isteyen grupların, 1 Şubat 2019'a kadar Karşıyaka Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne başvurularını iletebileceği belirtildi.

8 ve 9 Şubat'ta yapılacak elemelerin ardından, 10 Şubat'ta final gösterileri ve ödül töreni gerçekleşecek. Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi'ndeki final gösterileri sonrası birinci olmaya hak kazanacak grubunda; 8 bin TL, ikinci 5 bin TL, üçüncü de 3 bin TL ödülün sahibi olacağı belirtildi. ‘Jüri Özel Ödülü'ne layık görülecek gruba ise bin TL ödül verileceği, yarışmaya ilişkin 399 40 86 ve 88 numaralı telefonlardan da detaylı bilgi alınabileceği aktarıldı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, yarışmayla ilgili şunları kaydetti:

"Gelişim çağındaki çocuklarımızın sosyal yaşamda daha çok yer almalarını, kültür ve sanatla iç içe yetişmelerini istiyoruz. Bu amaçla geleneksel hale getirdiğimiz ‘Liselerarası Müzik Yarışması' ile yine sahneyi gençlerimize bırakacağız ve yeteneklerini sergilemelerine imkan tanıyacağız. 4 yıldır yoğun katılımla gerçekleşen yarışmamızın yine büyük heyecan yaratacağına inanıyorum. Müziğe gönül vermiş tüm İzmirli gençleri yarışmamıza bekliyoruz."