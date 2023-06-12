Geleceğin yüzücüleri Selçuk'ta yetişecek: Fenerbahçe ile protokol

Yine soyunma odaları, duşa kabin, tuvalet ve deponun bulunduğu binanın gerekli onarım, bakım ve tadilatları kulüp tarafından yapılacak.

Selçuk Belediyesi ve Fenerbahçe Spor Kulübü arasında geçtiğimiz yıl imzalanan protokolle, 500'den fazla çocuğa Fenerbahçe Spor Kulübü Yüzme Antrenörü Bahar Oktay ve Fenerbahçe Spor Kulübü ve Milli Takım Yüzme Antrenörü Türker Oktay tarafından yüzme dersleri verildi. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, mart ayında belediye meclisinde yapılan bilgilendirmede ise kulüp tarafından yapılan öngörülerde eğitimlere katılan çocukların yüzde 69'unun olimpiyatlara katılabilecek vücut yapısına, cilt yapısına, yeteneğe ve aynı zamanda da öngörülü bir şekilde geleceğe hazırlanabilecek konumda olduğunu belirtmişti.

Geleceğin yüzücülerini yetiştirmek isteyen belediye, Fenerbahçe Spor Kulübü ile imzalanan protokolü bu yılda devam ettirme kararı aldı. Selçuk Belediyesi ayrıca, Olimpik Performans Spor Kulübü Derneği arasında bir protokol daha imzaladı.

İmzalanan protokole göre, belediye havuzu olarak bilinen havuzda açık havuz revize edilecek. Açık havuzun yanına bir adet kapalı olimpik yüzme havuzu inşa edileceği ifade edilirken; soyunma odaları, duşa kabin, tuvalet ve deponun bulunduğu binanın gerekli onarım, bakım ve tadilatları kulüp tarafından yapılacak.

Kulüp tarafından havuzda yüzme dersleri verileceği aktarılırken, Fenerbahçe Spor Kulübü Yüzme Antrenörü Bahar Oktay, "Selçuk'ta yüzme sporunu sevdireceğiz. 10 yıllık bir süreç içerisinde tüm çocuklarımız, yetişkinlerimiz yüzme sporuyla iç içe olacaklar. İnşallah içlerinden de yüzme milli takımını temsil edecek başarılı sporcular çıkacak. Hepimize hayırlısı olmasını diliyorum" dedi.

Çocukların yeteneklerinin keşfedilerek başarılı sporcular yetiştirmek amacıyla hareket ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Geçen sene itibariyle Fenerbahçe ile birlikte çocuklarımızın yüzme kurslarına katılması ve ondan sonra güzel başarılar elde edilmesi için bir adım atmıştık. Bu sene içerisinde meclisten geçirmiş olduğumuz protokolle birlikte hem Efes Selçuk'a bir kapalı yüzme havuzu kazandırmak hem de çocuklarımızın yaz, kış yüzme kursu alabilmesi ve ileride dereceler elde edebilmesi adına imzalarımızı attık. Bir şeylerin somut olarak ele avuca sığabilecek olması bizleri çok umutlandırıyor. Hep söylüyorum; ilham veren kentin ilham veren çocuklarında çok güzel yetenekler var ve bu yetenekler değerleneceği için çok mutluyuz. Bu anlamda hem Fenerbahçe'ye hem de alt kulübündeki bu kıymetli hocalara çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.